¿Por qué no juega Pedri hoy con España en las semifinales ante Francia?

Pedri era uno de los intocables de Luis de la Fuente durante los primeros partidos del Mundial de 2026. Sin embargo, el centrocampista no ha logrado encontrar su mejor versión y Fabián Ruiz le quitó el puesto en los cuartos de final ante Bélgica. El entrenador ha decidido no cambiar la alineación tras el gol del futbolista del PSG.

España tiene la suerte de contar con varias estrellas para un mismo puesto, pero no todos pueden jugar. En una semifinal a partido único, el estado de forma tiene un valor clave, algo que ha tenido muy en cuenta el seleccionador. Sin embargo, el canario podría demostrar que merece volver al 11 si sale desde el banquillo.