Pedri suplente: ¿Qué te parece la alineación de España para enfrentarse a Francia en semifinales del Mundial? ¡Vota en nuestra encuesta!

España regresa a unas semifinales de Mundial 16 años después. Francia es el último obstáculo para volver a una final, la segunda de siempre para la selección española. De la Fuente ya ha hecho oficial la alineación de España. Pedri vuelve a ser suplente en beneficio de Fabián Ruiz, igual que ante Bélgica. La jugada salió a la perfección. ¿Qué opinas? ¡Vota en nuestra encuesta!

De la Fuente vuelve a apostar por el bloque que ha construido durante todo el Mundial, con la convicción de que la fortaleza colectiva ha sido el principal argumento para alcanzar las semifinales. Dallas espera una semifinal de máxima exigencia y España llegaría con un plan muy definido para intentar regresar a una final del Mundial 16 años después.

El técnico riojano seguirá confiando en Fabián Ruiz por delante de Pedri, mientras que Álex Baena mantiene su posición en el once ante la pujanza de Nico Williams. Esta es la alineación de España para el duelo contra Francia de semifinales del Mundial. Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Fabián; Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal.