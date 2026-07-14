La Selección regala a España el sueño de la segunda estrella

El triunfo de la Selección española de fútbol frente a Francia coloca al combinado nacional a un sólo paso de su segunda estrella, el distintivo que lucen los campeones del mundo y con el que España sueña hacer realidad el próximo domingo, cuando dispute su segunda final tras la hazaña alcanzada en 2010 en Sudáfrica. El partido ante Francia sirvió para comprobar que el equipo de Luis de la Fuente está hecho de una pasta especial, porque la calidad de nuestros jugadores viene aderezada de serie por un arrojo y una imagen de unidad que hacen que el fútbol adquiera una consideración distinta, al responder como un bloque forjado para librar batallas como la vivida en Dallas.

Resulta de lo más reconfortante comprobar cómo el éxito de la Selección española de fútbol tiene el valor descomunal de servir de resorte emocional para que un país al completo, salvo los contados mamarrachos de turno, dé rienda suelta a ese sano patriotismo que consiste, por encima de otras consideraciones, en sentirse orgulloso de ser español. Y en mostrar ese orgullo colectivo de forma natural, como si el pitido final del árbitro hubiera conjurado a una nación entera para celebrar un triunfo tan reparador como estimulante.

La Selección española de fútbol es una fábrica portentosa de emociones, porque toca directamente esa fibra transversal que conecta a españoles de cualquier territorio, condición e ideología, triturando muros y barreras. Por eso, España sueña hoy con esa segunda estrella y saca pecho. Y se echa a la calle en un estimulante estallido de júbilo.

Visto lo visto, no hay nada más gratificante que ser y sentirse español. Y regodearse de ello. Eso es patriotismo. Y en un país como el nuestro, minado de tensiones e inquinas, la victoria de los de Luis de la Fuente es un prodigio que necesitábamos. El sueño de una noche de verano que tiene a un país entero mirando a las estrellas.