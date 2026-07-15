¿A Mamdani no le gustan los blancos?

Una duda inquietante se está abriendo paso en la sociedad, digamos, blanca. Una ola de mosqueo. En este mundo nuestro, obsesionado con la diversidad, crece la incómoda pregunta: ¿existen de verdad políticas o prácticas que discriminan sistemáticamente a las poblaciones blancas o europeas? Aunque el término «anti- blanco» es rechazado por muchos como conspiranoico, hay casos concretos como el del reciente mapa de enclaves inmigrantes de Nueva York que podríamos discutir.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, primer musulmán y surasiático nacido en Uganda en 1991 de padres indios, ostenta el cargo desde este enero pasado. Su administración lanzó recientemente un mapa titulado New York City Immigrant Enclaves para atraer turistas del Mundial de Fútbol. En él se destacaban 30 barrios, entre ellos Little Palestine, Little Yemen, Little Pakistán, Little Egypt y varias Chinatowns. Sin embargo, omitía todos los que hemos conocido siempre: Little Italy (un distrito muy histórico), enclaves irlandeses, alemanes, griegos de Astoria, judíos de Williamsburg y Brighton Beach, y otros barrios europeos tradicionales.

La reacción no se ha hecho esperar. La Italian American Civil Rights League le acusó de «borrado cultural», e italianos, judíos e irlandeses protestaron en redes y medios de comunicación, donde figuras como el actor Robert Davi criticaron duramente al alcalde. Ante la presión, Mamdani rectificó y prometió incluir Little Italy, atribuyendo el mapa a la administración anterior de Eric Adams y aclarando que no era exhaustivo (Nueva York supera las 200 comunidades étnicas). Su oficina defendió que se enfocaba en poblaciones nacidas en el extranjero actuales y que Little Odessa incluía la presencia judía.

¿Estamos ante un error burocrático o un sesgo ideológico? La omisión no parece casual. Mamdani, con historial activista en Students for Justice in Palestine y conocidas posturas pro-palestinas, prioriza lo que podríamos llamar las «narrativas descoloniales». Incluir esa «Little Palestine» mientras se ignora el aporte de unos italianos que ayudaron a construir Nueva York y son de los grupos más patrióticos, genera sospechas de activismo identitario. Hay ensayistas como Gad Saad que nos advierten de estrategias culturales en marcha que buscan desplazar todo lo que huela a «civilización occidental», y este incidente encajaría, según él, en ese patrón. Tengamos en cuenta que tanto en Estados Unidos como en Europa proliferan políticas de acción afirmativa (affirmative action), cuotas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) y programas de ayuda racializados que, en la práctica, discriminan negativamente a los blancos. Ejemplos de ello incluirían aquellos fondos COVID reservados en USA para minorías y bloqueados luego por los tribunales, las preferencias en la contratación pública y las maliciosas narrativas académicas que presentan a los blancos como opresores perpetuos, ignorando que muchos inmigrantes europeos del siglo XIX-XX llegaron pobres y se integraron solamente mediante el esfuerzo. El objetivo de esa retórica cultural no parece otro que erosionar el orgullo europeo-americano.

¿Es Mamdani un alcalde integrador como presume? Sus políticas de vivienda asequible, transporte gratuito y cuidado infantil universal beneficiarían (si funcionaran) a muchos neoyorquinos de bajos ingresos. Es un tipo que parece pragmático porque sabe corregirse rápidamente ante protestas como la de los enclaves. Que tenga una familia interreligiosa (su madre es hindú) sugeriría que es multiculturalista en lo personal. Sin embargo, hay razones para preocuparse. Gobernar una ciudad construida por olas europeas asimiladas con una visión que parece priorizar los «enclaves paralelos» (barrios que tratan de imponer sus propias normas) y las narrativas antioccidentales no parece mejorar la cohesión social. La asimilación italiana, irlandesa y judía fue la clave del éxito neoyorquino. Promover ahora guetos culturales sin exigir una integración real genera riesgos evidentes. Este caso de los enclaves no es aislado. Refleja la batalla cultural entre preservar la herencia fundacional euroamericana y transformarla mediante la inmigración masiva y las políticas identitarias.

¿Busca Mamdani un Nueva York donde todas las culturas coexistan bajo valores compartidos, o una donde la tradición occidental quede relegada? Mientras la demografía cambia y el activismo ideológico se hace fuerte, las preocupaciones sobre si hay o no objetivos «anti-blanco» no dejan de crecer. La integración real exige reciprocidad, pero la reescritura histórica inquieta bastante.