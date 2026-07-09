El milagro que nadie ha visto venir: EEUU reduce 1000 toneladas de CO2 en edificios Nueva York gracias a un software con IA

Los edificios de Nueva York tienen un problema de fondo conocido por todos: son los principales causantes de las emisiones urbanas de la ciudad, con cerca del 70% del total. La normativa local, conocida como Local Law 97, obliga a los grandes inmuebles a reducir ese peso antes de 2030 bajo amenaza de multas anuales.

Y es aquí donde surge el problema: transformar miles de edificios con calderas antiguas no es rápido ni barato. No obstante, la startup Parity ha encontrado un atajo que nadie había probado a esta escala. Y los números que ha obtenido junto a la inmobiliaria AvalonBay Communities han sorprendido incluso a los más escépticos del sector.

Los edificios de Nueva York que redujeron 1.000 toneladas de CO2 sin tocar una sola caldera

El proyecto se desarrolló en tres edificios residenciales de Midtown Manhattan. La inversión inicial fue de 280.000 dólares en hardware de sensores y en la propia plataforma de Parity. A partir de ahí, el sistema tomó el control de la climatización.

Los sensores instalados dentro de los apartamentos recogen temperaturas en tiempo continuo. El software cruza esos datos con previsiones meteorológicas, consumo histórico y el comportamiento térmico del edificio.

Con esa información, ajusta automáticamente las calderas, las bombas y los circuitos de calefacción para no generar calor sobrante.

¿El resultado? Más de 1.000 toneladas de CO2 eliminadas y un ahorro en facturas energéticas que ya supera los 540.000 dólares. La inversión inicial se amortizó en apenas 16 meses. Aproximadamente el 60% del ahorro provino directamente de quemar menos gas natural.

Lo que hace distinto al sistema de Parity no es apagar instalaciones, sino modularlas con precisión. El mismo principio que aplica un coche híbrido para gastar menos combustible sin perder potencia.

El problema oculto en cada caldera antigua

Los edificios construidos hace décadas tienen un defecto estructural difícil de corregir sin software. Y es que la calefacción central trabaja con márgenes de seguridad exagerados para evitar quejas por frío en los picos de invierno.

El resultado práctico es que muchos apartamentos se recalientan, los inquilinos abren las ventanas en pleno enero y el gas sigue quemándose innecesariamente.

Recordemos en este sentido que Nueva York tiene normas muy estrictas sobre temperatura mínima en viviendas. Eso obliga a los propietarios a sobredimensionar los sistemas, con el despilfarro silencioso que conlleva.

La plataforma de Parity resuelve ese equilibrio en tiempo real: aprende cómo responde cada edificio al exterior, detecta los patrones de consumo y ajusta la operación sin bajar el confort de los residentes. En tres edificios de Manhattan lo logró sin que los inquilinos presentaran una sola queja.

La ‘Local Law 97’ y la carrera contra el reloj en los edificios de Nueva York

La apabullante presión sobre los propietarios de grandes inmuebles en la ciudad no da para más. La Local Law 97 establece límites de emisiones con multas anuales para quienes los superen, y el horizonte de 2030 se acerca rápido.

En este mismo sentido, electrificar completamente la climatización mediante bombas de calor es la solución definitiva, pero requiere inversiones multimillonarias y obras que pueden durar años.

Las soluciones de software como la de Parity ofrecen una vía paralela, que es la reducción de emisiones inmediata con los sistemas existentes, mientras se prepara la transición estructural. Un puente entre lo urgente y lo definitivo.

El dato que más llama la atención del sector no es el ahorro en CO2. Es la velocidad de la amortización. Con 280.000 dólares de inversión y 540.000 de retorno en menos de año y medio, la rentabilidad del proyecto resulta difícil de ignorar para cualquier inmobiliaria que mire sus facturas y sus multas potenciales al mismo tiempo.

Un modelo que ya mira mucho más allá de Manhattan

AvalonBay gestiona miles de unidades residenciales en todo Estados Unidos. El éxito del piloto en Midtown abre la puerta a escalar el modelo en otras ciudades con normativas climáticas similares, donde los edificios también generan la mayor parte de las emisiones urbanas.

Y desde luego, hay que remarcar que la tendencia tampoco es exclusiva de Estados Unidos. La nueva Directiva de Eficiencia Energética de Edificios de la Unión Europea apunta en la misma dirección: inmuebles más inteligentes, monitorizados y capaces de reaccionar en tiempo real a las condiciones exteriores.

En paralelo, ciudades como Londres, París o Ámsterdam ya tienen normativas similares a la neoyorquina en marcha. Dicho todo lo anterior, el mercado para este tipo de software acaba de recibir uno de los argumentos más contundentes de su historia: 280.000 dólares invertidos, 540.000 recuperados y más de 1.000 toneladas de CO2 que no llegaron a la atmósfera.