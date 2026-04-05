Parece ciencia ficción pero es el rascacielos de madera más alto del mundo: 39 plantas de altura

Durante más de un siglo, los rascacielos han estado ligados al acero y al hormigón. Sin embargo, la arquitectura urbana está viviendo una transformación silenciosa, y el ejemplo más ambicioso hasta la fecha es Atlassian Central, un rascacielos híbrido ubicado en el centro de Sidney que, con sus 183 metros de altura, aspira a convertirse en el más alto del mundo construido con madera. El proyecto, diseñado por BVN y SHoP Architects, se basa en madera laminada encolada (glulam) y madera contralaminada (CLT), ambas creadas a partir de capas de madera maciza. En total, se utilizarán unos 10.000 metros cúbicos de madera estructural, la cual ofrece una resistencia comparable al hormigón, pero con un menor coste ecológico.

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la distribución interior del rascacielos híbrido de madera. Los arquitectos han diseñado siete módulos de cuatro plantas que funcionan como pequeños «ecosistemas» verticales, cada uno de los cuales alberga terrazas ajardinadas, espacios abiertos y acceso a ventilación natural. La idea es recrear dentro del edificio condiciones similares a un entorno natural: luz, aire, vegetación y espacio de encuentro. Este enfoque responde al diseño biofílico, una tendencia que busca mejorar el bienestar conectando a las personas con la naturaleza; diversos estudios han demostrado que la presencia de vegetación, luz natural y materiales orgánicos ayuda a reducir el estrés y mejorar la productividad.

El nuevo rascacielos híbrido de madera en Sidney

El rascacielos Atlassian Central, diseñado por los estudios BVN y SHoP Architects como parte de un ambicioso proyecto de regeneración urbana en el centro de Sidney, utiliza un sistema híbrido que combina madera laminada encolada (glulam), madera contralaminada (CLT), acero estructural y hormigón en los núcleos del edificio. Este enfoque permite aprovechar las ventajas de cada material: la madera reduce el peso total de la construcción y contribuye a un impacto ambiental significativamente menor, mientras que el acero y el hormigón refuerzan las zonas que requieren mayor resistencia. Además, esta filosofía de diseño se extiende a los elementos exteriores, como pérgolas y estructuras de madera en terrazas y jardines.

El proyecto Atlassian Central se caracteriza por una arquitectura pensada para el bienestar de las personas. En lugar de una torre de oficinas convencional, los arquitectos han dispuesto varios módulos verticales que funcionan como pequeñas comunidades dentro del edificio. Cada uno de estos espacios cuenta con terrazas con vegetación, zonas abiertas de descanso, abundante iluminación natural y ventilación cruzada, siguiendo los principios del diseño biofílico, que busca mejorar la calidad de los interiores integrando elementos naturales. La madera tiene un papel destacado, aportando calidez y confort tanto en espacios interiores como en exteriores, donde se utilizan tarimas para terrazas, jardines y piscinas.

El rascacielos también incorpora una fachada inteligente que optimiza la eficiencia energética, la cual incluye ventilación natural controlada, sistemas automatizados de regulación térmica, paneles solares integrados y protección solar adaptativa, lo que permite reducir de manera significativa el consumo de energía, algo crucial en ciudades con climas cálidos como Sidney. La madera estructural es un componente clave en la construcción sostenible del edificio, ya que requiere menos energía para su producción, almacena carbono durante toda la vida útil del inmueble, permite procesos de construcción más rápidos y disminuye el peso total de la estructura.

Emisiones de carbono en el sector de la construcción

El 50% de las emisiones de carbono previstas para el sector de la construcción hasta 2050 no están contempladas en ninguna estrategia de descarbonización, según recoge en la Hoja de ruta del proyecto Building Life. «El 50% de las emisiones están ocultas, por lo que si queremos cumplir con el compromiso de que nuestros edificios generen cero emisiones para 2050 es imprescindible una visión de análisis de ciclo de vida en todo el secto», argumenta la directora general de Green Building Council España (GBCe), Dolores Huerta. El desafío es enorme, ya que este sector es responsable del el 30,1% del consumo de energía final y el 25,1% de las emisiones en España. Este porcentaje se eleva hasta el 40% del consumo de energía y del 36% de las emisiones de CO2 en el conjunto de Europa.

Iniciativas sostenibles en España

En España, 2028, los edificios públicos tendrán que garantizar que son nulos en carbono y en 2030 la norma se extenderá a todos los edificios, para llegar a una descarbonización total en el 2050. Por este motivo, están surgiendo iniciativas con el mismo enfoque que el rascacielos híbrido de madera de Sidney, como el edificio de viviendas Tomás Bretón, el primer edificio CO2 nulo del centro de Madrid.

«El proyecto de covivienda ecológica Tomás Bretón, ubicado en el barrio de Delicias del distrito madrileño de Arganzuela, es un edificio diseñado para minimizar el impacto ambiental, reducir el consumo energético y mejorar la calidad de vida. El edificio contará con espacios comunes activos que facilitan la creación de comunidad y promueven lazos de colaboración y cuidados; lugares de encuentro y experiencias compartidas que mejoran la convivencia y la integración».