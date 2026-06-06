Cuando suena el teléfono, pero no hay nadie al otro lado: cómo reaccionar correctamente a las llamadas silenciosas

Hay una manera de reaccionar correctamente a las llamadas silenciosas, cuenta con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Es momento de saber qué puede pasar cuando descubrimos que hay una llamada en la que nadie más nos ha preparado para este cambio de ciclo que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca. En estos días en los que tocará saber qué es lo que podemos hacer para evitar estas llamadas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno.

Es hora de saber el motivo de unas llamadas silenciosas que pueden acabar siendo las que nos acompañarán de lleno. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Este tiempo puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De tal forma que deberemos empezar a tener en consideración en estos días. Tocará saber cómo reaccionar correctamente ante una aparente estafa o sistema que quizás desconocemos. Es momento de saber lo que nos espera cuando suena el teléfono y quizás es un número que no esperaríamos.

No hay nadie al otro lado y suena el teléfono

Es hora de saber qué es lo que puede pasar con lo que realmente puede convertirse en la antesala de algo más. Estos cambios de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará a nuestras necesidades en estos días en los que todo puede ser posible.

Este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Nuestro teléfono puede ser la puerta de entrada a una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en breve.

Es hora de conocer un poco mejor lo que puede estar esperándonos con un sistema que va ganando terreno. A medida que vamos viendo lo que nos acompañará en unos días en los que realmente cada detalle cuenta. Este tipo de elementos que podremos empezar a tener en consideración en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Tocará saber qué es lo que nos espera en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia destacada. Esta forma de responder las llamadas silenciosas acabará siendo una realidad en breve.

Cuando suena el teléfono esto es lo que debes hacer

Es importante estar preparados ante un tipo de estafa que va en aumento y que puede darnos algunos dolores de cabeza. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Chip30 nos explican en un reciente articulo que: «Comienza de forma inofensiva: su teléfono suena, usted desmuenta, y en el otro extremo hay silencio. No hay interlocutor, no hay ruido de fondo, nada. Después de unos segundos, se cielgó. Muchas personas piensan en un error técnico o en una llamada accidental en este momento. Pero lo que parece una tontería puede ser el preludio de una estafa bien pensada que actualmente se está aglanando en masa. En los últimos meses, los informes sobre este tipo de llamadas se han multiplicado, tanto a teléfonos fijos como a números móviles».

Este silencio puede ser un problema: «Estamos hablando de las llamadas silenciosas, es decir, llamadas silenciosas. Detrás de esto no se esconde una persona, sino un software automatizado, el llamado autodial. Estos programas marcan sistemáticamente miles de números de teléfono, completamente indiscriminadamente, las 24 horas del día. Su único objetivo: averiguar si un número se utiliza activamente. El principio es muy sencillo. Si alguien responde a la llamada, el sistema registra el número como asignado y activo. Si no se acepta o no se asigna el número, se eliminará de la lista. Incluso si solo responde brevemente y vuelve a colgar inmediatamente, el sistema ya ha cumplido su función. Esto crea una extensa base de datos de números de teléfono verificados en muy poco tiempo, un bien valioso en el mundo de la ciberdelincuencia».

Esta técnica se va implementando: «El consejo más importante suena simple, pero es extremadamente efectivo: no responda llamadas de números desconocidos siempre que sea posible. Si recibe una llamada silenciosa y hay silencio en el otro extremo, colgo de inmediato. Cada segundo que permanece en la línea proporciona información valiosa al sistema automatizado. Si es posible, no hable con el oyente, ya que algunos sistemas también registran muestras de voz que luego pueden ser utilizadas para más estafas».

Un consejo que puede ayudarnos a acabar con este tipo de estafas que van en aumento y que recurren al desconocimiento de los mismos para obtener información de nuestro teléfono y horas en las que respondemos.