Los nuevos controles fronterizos establecidos por España para las conexiones a través de Italia han afectado en su primera jornada a, al menos, 199 ciudadanos de terceros países que viajaban en doce vuelos. Este sábado fue el primer día en que entró en vigor la medida tomada por Pedro Sánchez como respuesta a la decisión del Gobierno italiano de mantener sus propios controles fronterizos con España activados a raíz de la invasión migratoria sufrida por Ceuta la pasada semana.

El Gobierno de Sánchez amenazó con responder con controles similares a vuelos procedentes de Italia si Roma no suspendía su medida y, tras no surtir efecto la amenaza española, este sábado se activó la suspensión de facto del Acuerdo de Schengen en España en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de Italia. El Gobierno español, que mantiene abiertas las fronteras con Marruecos en Ceuta y Melilla, sí ha decidido enfrentarse a otra nación europea, como es el caso de Italia.

Madrid y Barcelona han concentrado la mayor parte de las actuaciones realizadas este sábado, mientras que en Alicante no se ha controlado a ningún pasajero pese a la llegada de tres vuelos incluidos en el dispositivo.

Los datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, contabilizados entre las 00:01 y las 21:00 horas, reflejan que 150 de las 199 personas a las que se les requirió la documentación aterrizaron en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Barajas encabeza el balance con 83 pasajeros de terceros países controlados en un vuelo procedente de Roma. En Barcelona, ocho agentes inspeccionaron a 67 viajeros de dos vuelos con origen en Roma y Milán.

El tercer aeropuerto con más pasajeros controlados ha sido Valencia. Allí se pidió el DNI o pasaporte a 33 personas que viajaban en tres conexiones desde Cagliari, Nápoles y Bari.

La actividad fue menor en Sevilla, donde cuatro policías controlaron a once pasajeros de dos vuelos procedentes de Bolonia y Florencia, y en Bilbao, cinco pasajeros tuvieron que pasar el control procedentes de un vuelo de la capital italiana.

El caso de Alicante contrasta con el resto de aeropuertos incluidos en el balance de Interior. Aunque durante el sábado llegaron tres vuelos procedentes de Italia contemplados dentro del dispositivo, ninguno de sus pasajeros de terceros países fue sometido a alguno de los controles aleatorios.

Los controles tienen carácter aleatorio y están dirigidos especialmente a comprobar la situación de ciudadanos de países ajenos a la Unión Europea que llegan desde Italia. Las actuaciones permiten verificar su identidad y nacionalidad.

La medida entró en vigor a medianoche en Madrid y Barcelona y posteriormente se extendió a otros aeropuertos, entre ellos Sevilla, Bilbao, Alicante, Valencia y Málaga. Interior prevé incorporar también aeropuertos de Baleares y Canarias.

Controles hasta el 7 de septiembre

España mantendrá este dispositivo hasta las 00:00 horas del 7 de septiembre, aunque su duración podrá variar dependiendo de cómo evolucionen las circunstancias que llevaron al Gobierno a recuperar temporalmente los controles en las conexiones aéreas y marítimas con Italia.

La decisión española llega después de que el Gobierno de Giorgia Meloni se negara a retirar los controles impuestos desde el 1 de agosto a viajeros procedentes de España. Madrid había reclamado su levantamiento y había avisado de que respondería con medidas proporcionales si Roma mantenía la decisión. Italia rechazó esa petición y aseguró que no revisaría su postura al menos hasta el 15 de agosto.

Los controles italianos habían sido establecidos tras la entrada masiva de personas en Ceuta desde Marruecos, una justificación cuestionada por el Ejecutivo español al recordar el régimen específico de la ciudad autónoma dentro del espacio Schengen.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comunicado este sábado la decisión a las instituciones europeas. En su escrito, Interior se escuda en la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular y a sus posibles repercusiones para el orden público y la seguridad interior para justificar una medida política que, en realidad, emana del enfrentamiento de Sánchez con Meloni.