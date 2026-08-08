El Barcelona tumba al Nottingham con un gol sobre la bocina de Raphinha de penalti

Con un gol de penalti de Raphinha sobre la bocina, ganó el Barcelona su primer partido en esta pretemporada ante un Nottingham que fue ligeramente mejor, pero que perdonó demasiado. El conjunto culé inició su triangular ganando el primer partido de 45 minutos y se jugará el título ante el Udinese.

El mercado de fichajes se está comiendo la actualidad del Barcelona. Es lógico. Araujo se irá cedido al Liverpool, Roony y Casadó en la rampa de salida tras no ir convocados a Italia, Ferran Torres cerca del PSG, Rodri casi atado por el Barça, la búsqueda del nueve… Son muchos los frentes que tiene abiertos la entidad catalana. Pero mientras, a jugar en Italia una triangular como antaño. Los primeros 45 minutos contra el Nottingham de la Premier.

La gran noticia en este primer once de Hansi Flick ante el equipo inglés fue el regreso de inicio de Fermín López. El internacional español ya ha dejado atrás su lesión y quiere volver a ser importante como lo fue el año pasado. También empezaron de inicio arriba Raphinha, Adeyemu y Hamza, único nueve en el equipo.

El resto del once lo completaron Szczesny, Christensen, Gerard Martín, Bernal, Espart, Pesquer y Fariñas. Un partido que empezó con mucha igualdad, con un Nottingham avisando en los primeros instantes. El Barcelona intentó golpear a la contra, y estuvo cerca de hacerlo con un centro de Fermín al que no llegó Raphinha de milagro.

Sufría el Barcelona sin su defensa titular ante un Nottingham que tuvo varias ocasiones para marcar, pero que no encontraba la manera. En el 22 tuvo la más clara con remate ante Szczesny que se marchó alto. Poco después, en el 29, los ingleses estrellaron la pelota en el poste.

Tuvo el gol de la victoria en el 34 el Barcelona en las botas de Brian Fariñas con un remate al poste desde la frontal. La ocasión era buenísima y el chaval se lamentaba. Cuatro minutos después, Szczesny salvó el gol inglés en un mano a mano clamoroso donde el portero polaco se hizo gigante.

Ocasión clarísima la que tuvo el Nottingham en el 42 con un cabezazo que se paseó y terminó rozando el poste de la portería culé. El cuadro inglés estaba perdonando más de lo debido. A la contra, en el 43, lo intentó de nuevo el Barcelona. Adeyemi no llegó a rematar un gran centro de Raphinha.

Y al borde del final del partido, en el 44, le pitaron un penalti a favor al Barcelona por una mano dentro del área tras un recorte en el aire de Fermín. Otro penalti en pretemporada como en Birmingham la semana pasada. Lo tiró Raphinha en el último segundo de partido, engañó al portero rival y marcó el gol de la victoria. 1-0 sobre la bocina y el Barça acariciaba ganar la triangular.