Fiestas San Lorenzo 2026 en Madrid: fechas, programa y todos los conciertos gratuitos

El verano se vive de forma intensa en Madrid, y no sólo debido a los muchos planes de ocio, cultura y gastronomía que ofrece la ciudad. También están sus verbenas que llenan las calles de tradición, chulapos y chulapas, música y mucha fiesta, por lo que si ya disfrutaste de las fiestas de San Cayetano, celebradas esta semana, ahora le toca el turno a las Fiestas de San Lorenzo que arrancan hoy y duran hasta el próximo 11 de agosto.

Y luego tenemos las Fiestas de la Paloma que se alargarán hasta el 16 de agosto. Podemos decir entonces, que la primera quincena del mes de vacaciones por excelencia, está marcado en Madrid por unas fiestas muy particulares que nadie se quiere perder. De todas ellas las dedicadas a la Virgen de la Paloma son tal vez las más populares, pero las de San Lorenzo llegan ahora ofreciendo un programa en el que durante cuatro días vas a poder disfrutar de actividades, talleres, y también la procesión dedicada al patrón, así como conciertos de lo más variados, sesiones de DJ, zarzuela y mucho más.

Programa de las fiestas de San Lorenzo 2026: actividades y horarios

Las fiestas arrancan hoy sábado con una jornada que mezcla actividades familiares y música en directo desde el mediodía. Como es habitual, la plaza de Arturo Barea será el punto neurálgico, aunque también habrá propuestas en calles cercanas como Argumosa.

Sábado 8 de agosto

12:30 – 14:30 h: Taller de pintura (calle Argumosa)

18:00 – 19:30 h: Batalla de agua

20:00 h: Actividad familiar «Qué emoción»

21:00 h: Tributo «La Penúltima Sabinera»

23:00 – 02:00 h: DJ Paulo

El domingo mantiene encontramos diferentes propuestas culturales, actividades vecinales y música, con una programación que irá ganando ambiente a medida que avance la tarde.

Domingo 9 de agosto

12:30 – 14:30 h: Taller infantil

16:00 – 21:00 h: Intervención artística en bolardos

20:00 h: Zarzuela de Mujeres

21:30 h: Concierto de Los Vinagres

23:00 – 01:00 h: DJ José del Rey

El lunes 10, es el día del patrón San Lorenzo, así que de alguna manera es el más tradicional, con los actos religiosos y el ambiente más castizo del programa.

Lunes 10 de agosto

19:00 h: Misa en la iglesia de San Lorenzo

20:00 h: Procesión

20:00 h: Animación infantil

21:30 h: Concierto de Metroolé

21:30 – 00:00 h: Limonada popular

23:00 – 01:00 h: DJ Madent

El martes será el día en en el que se cierren las fiestas manteniendo el ritmo festivo hasta el último momento.

Martes 11 de agosto

19:00 – 21:00 h: Juegos y talleres

20:00 h: Copla castiza (Manuel de Segura)

21:00 – 22:30 h: Concurso de chotis

21:30 h: Concierto de Lotus

23:00 – 01:00 h: DJ Pakito

Conciertos gratuitos en Lavapiés: todas las actuaciones

Uno de los grandes atractivos de las fiestas de San Lorenzo son sus conciertos gratuitos, que cada noche convierten la plaza de Arturo Barea en el centro del ambiente festivo. La programación combina estilos y propuestas pensadas para un público amplio, desde tributos hasta bandas actuales y sesiones de DJ que alargan la música hasta la madrugada. Entre las citas más destacadas se encuentra el tributo «La Penúltima Sabinera», que abre el fin de semana, seguido del concierto de Los Vinagres, uno de los más esperados por el público. A estos se suman Metroolé y Lotus en los días posteriores, completando un cartel que mantiene actividad musical todas las noches de la feria.

El carácter gratuito de estas actuaciones es clave para entender el éxito que tienen las verbenas de verano en Madrid. La cercanía del escenario, el ambiente de barrio y la mezcla de público convierten cada concierto en una experiencia muy distinta a la de otros eventos musicales de mayor formato, manteniendo ese espíritu abierto y accesible que define las fiestas.

El origen de la verbena de San Lorenzo en Madrid

Las fiestas de San Lorenzo son una de esas verbenas que cada agosto van encadenándose en el centro de Madrid y que acaban marcando el ritmo del verano en la ciudad. Después de San Cayetano y antes de que llegue la Virgen de la Paloma, Lavapiés toma el relevo con unos días en los que el barrio cambia por completo: más gente en la calle, más música y ese ambiente que mezcla tradición y ocio casi sin que se note. Detrás de la celebración está la figura de San Lorenzo, un santo del siglo III al que, según la tradición, le encargaron custodiar los bienes de la Iglesia. Lejos de cumplir la orden tal cual, decidió repartirlos entre los más necesitados, un gesto que acabó costándole la vida. Fue ejecutado un 10 de agosto, fecha que se mantiene como referencia en el calendario festivo.

Con el paso de los años, esa historia ha quedado en un segundo plano frente a lo que hoy representan estas fiestas: una verbena muy de barrio, con asociaciones implicadas, vecinos volcados y cada vez más gente que se acerca a Lavapiés para sumarse al ambiente. Sin grandes artificios, pero con personalidad propia, se ha ganado un hueco fijo entre los planes del verano madrileño.