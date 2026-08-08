La Fiscalía imputa a una alcaldesa socialista de Extremadura por favorecer el negocio de su marido

La ex alcaldesa de Llerena (Badajoz) Juana Moreno Sierra, del Partido Socialista, y su marido han sido citados a declarar ante el Tribunal de Instancia de la localidad extremeña como imputados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La Fiscalía Provincial de Badajoz abrió las diligencias de oficio al detectar que el marido de la entonces alcaldesa habría realizado obras de alfarería en el municipio a través de una asociación de la que era presidente —Artesanex—, que recibió una subvención nominativa del Ayuntamiento durante el mandato de su esposa; que ese mismo período coincidió con su nombramiento como maestro artesano y con la declaración de Llerena como «Zona de Interés Artesanal» pese a supuestamente carecer de tradición en ese oficio; y que la web municipal promocionaba desde la sección de «Turismo» la actividad privada del marido de la máxima autoridad local. Las diligencias se circunscriben al período en que Moreno Sierra ejerció la alcaldía, entre 2019 y 2023.

El auto judicial, dictado en Llerena el 14 de abril de 2026 y al que ha tenido acceso OKDIARIO, recoge que los hechos investigados «presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, cuya instrucción corresponde a este órgano judicial, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y demás normativa concordante».

El juzgado ha emitido sendas cédulas de citación para que tanto la ex alcaldesa como su esposo comparezcan ante el Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza nº 1 de Llerena.

La denuncia que ha dado origen a la investigación apunta a que el marido de la entonces alcaldesa realizó durante su mandato obras de alfarería en el municipio a través de una asociación de la que fue presidente, denominada Artesanex, facturando los trabajos a nombre de la misma entidad.

Presunta orfebrería de influencias

Esa misma asociación habría recibido además una subvención nominativa del Ayuntamiento durante el período en que Moreno Sierra ostentaba la alcaldía.

No se trató, según los indicios que maneja la Fiscalía, de una coincidencia menor: en esos mismos años, el marido fue nombrado maestro artesano, y Llerena pasó a ser declarada oficialmente «Zona de Interés Artesanal», una distinción que resulta llamativa habida cuenta de que el municipio no contaba con tradición artesana consolidada desde hace siglos.

La acumulación de estas circunstancias —subvención nominativa, nombramiento oficial del marido y declaración de interés artesanal del municipio— es lo que ha llevado a la Fiscalía a apreciar indicios suficientes para abrir diligencias y solicitar al juzgado de instrucción la práctica de las primeras declaraciones.

A todo ello se añade que el propio portal web del Ayuntamiento de Llerena, en la sección de «Turismo», habría dado publicidad durante el mandato de Moreno Sierra tanto al marido de la alcaldesa como a la empresa vinculada a él.

La utilización de recursos públicos municipales para promocionar un negocio privado con el que la máxima autoridad local estaba directamente emparentada constituye uno de los elementos centrales de la investigación.

La Policía Judicial ha recabado documentación en el propio Ayuntamiento a instancias de la Fiscalía, según han podido confirmar fuentes conocedoras del procedimiento. Ese material obra ahora en poder del órgano instructor, que procederá a tomarle declaración a los investigados y a los testigos citados próximamente.

Diligencias previas en Llerena

El procedimiento se encuentra actualmente en fase de diligencias previas, el tramo inicial de la instrucción penal en el que el juez determina si los hechos denunciados revisten caracteres de delito y si procede continuar la investigación.

En esta etapa no existe aún acusación formal, pero la condición de imputado implica que la autoridad judicial ha apreciado indicios suficientes para dirigir el procedimiento contra personas concretas.

Juana Moreno Sierra gobernó Llerena durante la legislatura 2019-2023, al frente de un municipio de algo más de cinco mil habitantes situado en el sur de la provincia de Badajoz. Tras las elecciones municipales de mayo de 2023, el PSOE perdió la alcaldía.

La ex alcaldesa y su marido deberán enfrentarse ahora a la primera fase del proceso judicial en un caso que, de prosperar la acusación, podría derivar en un juicio oral por delitos que el Código Penal español castiga con penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y, en el caso del tráfico de influencias, también con penas privativas de libertad.

Las declaraciones serán el punto en que la instrucción comienza a tomar forma: cuando los nombres del sumario dejan de ser letras en un folio oficial y se sientan, por primera vez, frente al juez.