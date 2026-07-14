El socialista Gallardo condenado a 18 años de inhabilitación por crear la plaza a medida del hermano de Sánchez

Miguel Ángel Gallardo, ex secretario general del PSOE en Extremadura, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación en el caso del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, quien por su parte ha sido condenado a 9 años de inhabilitación.

Los hechos objeto de la acusación se encuentran relacionados con el acceso de David Sánchez a una plaza de coordinador en la Diputación de Badajoz, en manos de Miguel Ángel Gallardo, que contrató al hermano del actual presidente del Gobierno en el mes de julio de 2017. Concretamente, la causa se ha centrado en la creación de la plaza de «Coordinador de Actividades de los Conservatorios», que acabó siendo adjudicada a David Sánchez en julio de 2017, cuando éste se encontraba desempleado tras finalizar un máster en Milán.

La Audiencia de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. En el caso de Gallardo, la condena se corresponde con dos delitos, también de prevaricación, que doblan la condena del hermano de Pedro Sánchez.

El tribunal ha considerado probado que la Diputación de Badajoz, que dirigía Gallardo en 2017, adaptó a David Sánchez un puesto de trabajo a sus «apetencias personales» por la ópera, hasta el punto de que el propio acusado ha reconocido en sede judicial que no sabía «dónde está ubicada la oficina de artes escénicas» que dirigía.

El resto de encausados, entre ellos altos cargos del Área de Cultura y de Recursos Humanos, han recibido penas similares por cooperación necesaria. La Sala, sin embargo, ha absuelto a los once acusados del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas.