La huella humana no tiene límites: retiran una tonelada de basura en una sima de Picos de Europa

Los Picos de Europa es uno de los grandes tesoros naturales de España. Sus cumbres, paredes rocosas y ecosistemas de alta montaña conforman uno de los espacios protegidos más emblemáticos del país. Sin embargo, ni siquiera estos entornos aparentemente intactos escapan al problema de la basuraleza.

Con el objetivo de contribuir a la conservación de este enclave único, la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada (FCDME) ha impulsado una actuación para retirar los residuos acumulados en el interior de una sima situada en el Parque Nacional de los Picos de Europa.

La intervención, desarrollada durante varios días por un equipo especializado formado por técnicos de la FCDME y de la Federación Cántabra de Espeleología, además de personas voluntarias con amplia experiencia en montaña, ha permitido recuperar 1.000 kilos de residuos que permanecían ocultos en esta cavidad natural.

Amenaza en la cumbre

Esta actuación forma parte del proyecto de Apadrinamiento de Espacios Naturales del Proyecto Libera, creado por SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes y desarrollado por la FCDME en Cantabria. A través de esta iniciativa, la entidad apoya acciones locales destinadas a mejorar la calidad ambiental de espacios de alto valor ecológico.

El programa ofrece a las entidades sin ánimo de lucro asesoramiento técnico, formación y apoyo económico para desarrollar sus proyectos de conservación. Las actuaciones impulsadas buscan contribuir a la lucha contra la basuraleza a través de tres pilares: conocimiento, prevención y participación.

La presencia de residuos en espacios de alta montaña pone de manifiesto que la basuraleza es una amenaza capaz de alcanzar prácticamente cualquier ecosistema. Las simas y cavidades naturales actúan como puntos de acumulación donde los residuos permanecen durante décadas, alterando entornos de enorme valor ecológico.

Apadrinar la naturaleza

La actuación en los Picos de Europa ha permitido acceder a una de estas cavidades para recuperar residuos que, debido a las características del terreno, resultaban especialmente difíciles de extraer. Fueron necesarias una compleja planificación previa y la participación de especialistas en trabajos verticales.

Las labores desarrolladas durante el fin de semana permitieron recuperar 1.000 kilos de residuos distribuidos en 8 sacas, siendo los plásticos, los metales y los vidrios los materiales encontrados con mayor frecuencia en el interior de la cavidad.

Durante la extracción aparecieron también sillas, bombonas y todo tipo de bolsas, un hallazgo que evidencia cómo determinados residuos pueden permanecer durante años ocultos en enclaves de difícil acceso sin que su impacto resulte visible para la mayoría de los visitantes.

Ocho sacas, mil kilos

Una vez finalizados los trabajos en el interior de la sima, todo el material recuperado quedó preparado para su posterior evacuación y correcta gestión, culminando así una actuación que ha permitido mejorar el estado de conservación de este singular enclave de alta montaña.

Aunque actuaciones como esta permiten recuperar espacios afectados por la basuraleza, tanto el Proyecto Libera como la FCDME recuerdan que la medida más eficaz sigue siendo evitar que los residuos lleguen al medio natural, ya que pueden permanecer años, incluso décadas, en el entorno.

«El programa de Apadrinamientos de Espacios Naturales pone sobre la mesa la importancia de las entidades locales y comarcales y de su trabajo directo en el territorio. Sin la implicación de la FCDME esta acción hubiera sido imposible», ha destacado Noelia Álvarez, responsable de Apadrinamientos del Proyecto Libera de SEO/BirdLife.

Prevenir antes que limpiar

«Actuaciones como esta demuestran que la colaboración entre organizaciones y personas voluntarias es fundamental para conservar nuestros espacios naturales. La lucha contra la basuraleza requiere del compromiso de toda la sociedad», señala Eliezer Sánchez, responsable de Comunicación del Proyecto Libera de Ecoembes.

«Gracias al apoyo del Proyecto Libera y a la colaboración de entidades cántabras —Parque Nacional de Picos de Europa, Federación Cántabra de Espeleología, CANTUR, MARE, INDACCESS y el Gobierno de Cantabria—, además de clubes de montaña de la FCDME, hemos podido hacer realidad esta actuación», destaca Sara Novoa Díaz, secretaria general de la Federación Cántabra de Deportes de Montaña y Escalada.

El Proyecto Libera trabaja para frenar las consecuencias de la basuraleza a través de la prevención, el conocimiento y la participación ciudadana. La FCDME, por su parte, continúa promoviendo la práctica responsable de los deportes de montaña y la conservación de los entornos naturales en los que se desarrollan.