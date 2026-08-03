Sánchez desplegará 2.500 agentes en la Comunidad Valenciana por el eclipse mientras desprotege Ceuta

Con los ojos de España entera pendientes de la invasión de Ceuta por parte de miles y miles de ilegales procedentes de Marruecos, el Gobierno de España prepara en la Comunidad Valenciana un dispositivo especial de seguridad para el eclipse del 12 de agosto, el día del eclipse, que estará integrado por 2.500 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La cifra ha llamado la atención por el número, dada la gravísima situación que se vive en Ceuta, pero según la Delegación de Gobierno, en el caso de la Comunidad Valenciana, el objetivo del dispositivo es que «este acontecimiento astronómico (…) se desarrolle con normalidad, sin incidentes y con todas las garantías de seguridad».

De hecho, tal como ha publicado OKDIARIO este pasado primero de agosto, los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han coincidido en considerar «insuficientes» los refuerzos para hacer frente a la crisis migratoria y han advertido de que la ciudad autónoma continúa inmersa en una situación «caótica».

En el caso del eclipse en la Comunidad Valenciana, el número total de efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional que lo cubrirán también ha llamado la atención. Pero, sobre todo, a la vista de los asignados a Ceuta.

La cifra ha llamado la atención porque el número total de Policía Nacional y Guardia Civil que trabajará durante el eclipse es el equivalente al número total de agentes que la Policía Nacional tuvo trabajando de modo constante en la Comunidad Valenciana en la denominada Operación Verano de seguridad en 2025. Y porque en Ceuta se vive una situación crítica, donde la necesidad de agentes sigue siendo muy importante para contener la avalancha que se está produciendo.

Los datos de este enorme dispositivo en la Comunidad Valenciana con motivo del eclipse se han hecho públicos este mismo lunes. En concreto, por parte de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Ha sido a la conclusión de la reunión de coordinación de los dispositivos que se activarán el próximo día 12 de este mes de agosto.

En su conjunto, el operativo del Gobierno de España para el eclipse en la Comunidad Valenciana estará formado por más de 1.200 efectivos de la Policía Nacional, tanto en la provincia de Castellón como en la de Valencia, pero especialmente en los núcleos urbanos.

A ellos se sumarán otros 1.200 efectivos, en este caso pertenecientes a la Guardia Civil en ambas provincias, Castellón y Valencia, donde estará en marcha el servicio marítimo, patrullas de seguridad ciudadana, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y la Guardia Civil de Tráfico.