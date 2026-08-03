Las fotos del momento más emotivo del último concierto de Pablo Alborán: así cumplió Miguel Ángel Silvestre su promesa a Irai

La noche del pasado sábado en la Tarraco Arena de Tarragona estaba llamada a ser una fiesta de la música. Miles de personas esperaban la salida de Pablo Alborán al escenario, pero hubo un instante en el que las canciones quedaron en un segundo plano. Un abrazo, una promesa cumplida y la sonrisa de una niña consiguieron emocionar a todo el recinto. COOL fue testigo de ese momento, en el que Miguel Ángel Silvestre demostró que, lejos de los focos y las cámaras, hay gestos capaces de cambiar una vida. El actor llegó al concierto de Pablo Alborán sin buscar protagonismo. Vestido de manera informal, saludó con absoluta naturalidad a quienes se cruzaban en su camino y se mezcló entre el público para vivir una noche que, sin saberlo, acabaría siendo mucho más especial de lo esperado. Porque allí le esperaba Irai, una niña de 12 años que llevaba semanas soñando con conocer al cantante malagueño y que encontró en Miguel Ángel al mejor aliado para hacerlo realidad.

Todo comenzó días antes, cuando el actor conoció la historia de la pequeña. Emocionada, Irai le confesó entre lágrimas que su mayor ilusión era conocer a Pablo Alborán. Miguel Ángel no dudó ni un segundo. «Voy a hacer todo lo posible por hablar con él», le prometió mientras la abrazaba. Una frase que podría haber quedado en una simple muestra de cariño, pero que terminó convirtiéndose en una realidad. Y cumplió su palabra. Gracias a la mediación del actor y al trabajo de la Fundación Columbus, Pablo Alborán recibió el mensaje y no tardó en responder. Lo hizo con un vídeo dirigido exclusivamente a Irai en el que la invitaba personalmente a su concierto en Tarragona. «Me encantaría invitarte al concierto y poder verte y darte un abrazo en persona», le decía el cantante, sin imaginar que ese encuentro acabaría convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de toda la gira.

Antes de que arrancara el concierto, COOL fue testigo del esperado encuentro. Entre bastidores, Pablo Alborán recibió a Irai con un cariñoso abrazo, compartió unos minutos de complicidad con ella, posó para varias fotografías y le firmó un ejemplar de su último disco. La emoción de la pequeña era imposible de disimular: sonrisas, nervios y una mirada que reflejaba la ilusión de quien estaba cumpliendo el sueño que llevaba años imaginando. Ya sobre el escenario, el artista quiso volver a acordarse de ella y le dedicó unas palabras ante los miles de asistentes que llenaban la Tarraco Arena, desatando una de las ovaciones más emotivas de toda la noche.

Miguel Ángel Silvestre, auténtico artífice de ese encuentro, tampoco se separó de Irai durante el concierto. El actor permaneció a su lado, pendiente de cada detalle y compartiendo con ella una noche que ambos recordarán para siempre. COOL pudo captar la complicidad entre los dos, cantando, aplaudiendo y levantando los brazos al ritmo de las canciones de Pablo Alborán. Más que un invitado de excepción, Miguel Ángel fue el compañero de una velada que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más especiales de la gira del cantante malagueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre)

Irai: la historia de superación detrás del abrazo más emotivo

Detrás de la sonrisa de Irai hay una historia de lucha y superación. La pequeña nació en 2014 con deficiencia de AADC, una enfermedad genética ultrarrara —conocida popularmente como párkinson infantil— que apenas afecta a unos 130 niños en todo el mundo. Este trastorno impide que el cerebro produzca correctamente dopamina y serotonina, provocando una grave desconexión entre el cerebro y el cuerpo que dificulta funciones tan básicas como caminar, hablar o incluso sostener la cabeza.

Su vida dio un giro en 2019. Gracias a la Fundación Columbus y al equipo del profesor Krystof Bankiewicz, Irai se convirtió en la primera niña española en someterse a una innovadora terapia génica que marcó un antes y un después en su historia. Poco a poco fue recuperando capacidades que parecían inalcanzables y, hoy, puede caminar, hablar e incluso practicar esquí, llevando una vida prácticamente normal. Por eso, el abrazo con Pablo Alborán y la promesa cumplida por Miguel Ángel Silvestre iban mucho más allá de conocer a su cantante favorito: simbolizaban el premio a años de esfuerzo, valentía y esperanza.

El emocionante encuentro no tardó en hacerse viral. Tanto Miguel Ángel Silvestre como Pablo Alborán compartieron imágenes de la noche en sus redes sociales, mientras la Fundación Columbus agradecía públicamente la implicación de ambos en una iniciativa que emocionó a miles de personas. El cantante resumió lo vivido con una sencilla frase que condensaba toda la historia: «Lo logramos, Irai». Unas palabras que, para quienes conocían el camino recorrido por la pequeña, tenían un significado mucho más profundo que el de un simple encuentro entre una artista y una fan.