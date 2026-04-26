Miguel Ángel Silvestre incendia las redes: trotando sin camiseta en pleno rodaje en Colombia

Miguel Ángel Silvestre se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos de la interpretación española, con una carrera que le ha llevado a dar el salto internacional y a situar su nombre en producciones de amplio alcance. Ahora, el actor se encuentra en Colombia rodando su nueva serie Carlota, un proyecto en el que comparte reparto con la actriz mexicana Belinda y el actor español Jaime Lorente.

Durante su estancia en los montes colombianos, el intérprete ha encontrado tiempo para mostrar en redes una de sus nuevas aficiones actuales, que tiene que ver con el proyecto actual: montar a caballo. Una disciplina que forma parte esencial del proyecto, ya que viene implícito como algo imprescindible en su personaje.

Silvestre ha compartido una imagen y dos vídeos en los que aparece montando a caballo en plena naturaleza, llamando especialmente la atención su actitud relajada y la naturalidad con la que se desenvuelve en este entorno. En las publicaciones, como es habitual, el actor aparece sin camiseta, un detalle que no ha pasado desapercibido para sus seguidores y que ha vuelto a generar furor en redes sociales.

No es la primera vez que el actor muestra su conexión con la equitación. Ya en fases previas de preparación para este mismo proyecto, comenzó a entrenar con un caballo llamado Apolo, con el que ha ido perfeccionando su técnica. Este proceso de aprendizaje forma parte del trabajo habitual en producciones de época o de corte histórico, donde la equitación resulta clave para aportar realismo a las escenas.

En sus redes sociales, Silvestre ha mostrado distintas facetas de este trabajo. Por un lado, fragmentos del rodaje con vestuario histórico. Por otro, imágenes entrenando con el caballo y, finalmente, vídeos donde se le ve ya completamente integrado en la dinámica de la serie. En todos ellos, la conexión con el animal y la soltura en la monta son evidentes.

Más allá de esta faceta ecuestre, el actor mantiene una preparación física constante que le permite afrontar este tipo de proyectos. El boxeo se ha convertido en una de sus principales herramientas de entrenamiento, tanto para mejorar su resistencia como para complementar su trabajo cardiovascular. Se trata de una disciplina que Silvestre ha incorporado de forma habitual a su rutina por su intensidad y su capacidad de activación global del cuerpo.

Además del boxeo, el actor combina su preparación con sesiones de gimnasio centradas en el trabajo de fuerza. Ejercicios como press banca, dominadas, trabajo de hombros y entrenamiento de core forman parte de su rutina semanal. Este tipo de preparación le permite mantener un físico definido, pero también funcional, algo especialmente importante en rodajes con exigencia física.

El trabajo del core cobra especial relevancia en escenas a caballo, donde la estabilidad y el equilibrio son fundamentales para controlar el movimiento del animal y garantizar seguridad durante la grabación. En este sentido, la combinación de fuerza, resistencia y técnica resulta clave para el desarrollo del personaje.

Silvestre ya ha demostrado en otras ocasiones su implicación en este tipo de procesos de preparación, que van más allá de lo puramente estético. Su disciplina en el entrenamiento se ha convertido en una parte más de su método de trabajo como actor, especialmente en producciones donde la acción y el esfuerzo físico tienen un papel protagonista.

Con este nuevo proyecto en Colombia, Miguel Ángel Silvestre vuelve a situarse en un entorno exigente, tanto a nivel interpretativo como físico, donde el trabajo previo y la adaptación al personaje son fundamentales para el resultado final en pantalla.