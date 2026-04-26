El comunicado de la AEMET que deja en vilo a media España: lo que va a pasar el puente de mayo no es normal

Lo que va a pasar en el puente de mayo no es normal, la AEMET lanza un comunicado que deja en vilo a media España. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, con la mirada puesta a una serie de peculiaridades que puede acabar siendo esencial. Es hora de saber lo que puede pasar en breve, con un comunicado de la AEMET que podría cambiarlo todo, en estas jornadas en las que empezamos a ver llegar algunos cambios.

Este puente de mayo es uno de los más esperados del año, representa ese esperado buen tiempo que parece que acabará siendo lo que nos acompañará en estos días. Es hora de empezar a prepararse para un giro que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca, estaremos muy pendientes de este tipo de cambios que pueden acabar generando más de un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos ayudará a tomar algunas decisiones importantes.

Este puente de mayo nos espera un importante cambio

Es hora de apostar por este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle puede ser esencial.

Es momento de conocer lo que podría pasar en estos días en los que tendremos tiempo para prepararnos para un destacado cambio de ciclo. Tocará conocer lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

No es fácil hacer una previsión del tiempo a una semana vista o con unos días de diferencia. Pero a medida que nos acercamos a esta fecha, vamos descubriendo lo que puede pasar en breve. Con la mirada puesta a esta situación que, sin duda alguna, será lo que realmente puede ser esencial.

Estos días en los que la AEMET nos da una previsión del tiempo que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente todo puede ser esencial. Este puente de mayo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Este comunicado de la AEMET deja en vilo a media España

España se prepara para un tiempo en un puente de Mayo que puede alejarnos de la situación actual. Faltan unos días para ver llegar estas jornadas en las que cada detalle cuenta y puede acabar generando más de una sorpresa. Descubriremos una primera previsión del tiempo que nos pondrá los pelos de punta, lo que puede pasar es un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Tal y como nos explican desde El Tiempo: «En cuanto a temperaturas se refiere, se espera que las máximas sean anómalamente más cálidas que los valores típicos para la época del año. Se espera que toda la Península Ibérica y las islas Baleares alcancen temperaturas hasta 3 ºC superiores a los promedios durante la próxima semana. En el caso del interior de Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra y algunas regiones de Aragón, las anomalías se sitúen por encima de los 3 ºC, llegando incluso a valores hasta 6 ºC más altos que los normales para la época del año durante la próxima semana. Para las islas Canarias, la situación será algo diferente, con anomalías entre 1 y 3 ºC por debajo de los valores típicos para esta época del año».

Siguiendo con la misma explicación: «En cuanto a las islas Canarias, las islas más orientales como Lanzarote, Fuerteventura o el norte de Gran Canaria y Tenerife presentarían más precipitación de lo normal. Sin embargo, las islas más occidentales apuntan a ser más secas durante la semana. Al faltar todavía más de una semana, no se puede saber con exactitud el tiempo que hará durante el puente de mayo. No obstante, estas tendencias dibujan cómo sería la situación en términos generales durante la semana».

De momento el tiempo en la AEMET parece que va camino hacia la estabilización: «Este día persistirá la inestabilidad en el Cantábrico, interiores de Galicia, Ibérica norte, Pirineos y el norte de Castilla y León, con cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas localmente fuertes, mientras que en el centro y sur peninsular y en Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque con abundante nubosidad de evolución diurna. En el Estrecho y mar de Alborán se esperan precipitaciones débiles. En Canarias, cielos nubosos y precipitaciones débiles más probables en el norte de las islas.

Son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña, de la meseta norte y en Baleares, sin descartarlas puntualmente en otros litorales mediterráneos. Calima en la mitad sur peninsular. Temperaturas máximas en aumento en el sur y descenso ligero en el Cantábrico; no se esperan cambios relevantes en las mínimas, salvo aumentos de las mínimas en montañas del noroeste. En Canarias, sin cambios significativo».