Los expertos automovilistas coinciden: en verano, lo recomendable es apuntar los aireadores del coche hacia arriba, no hacia la cara

Al subirse a un coche que ha estado horas al sol, el gesto casi automático de cualquier conductor es encender el aire acondicionado y girar las rejillas directamente hacia la cara, buscando ese alivio inmediato contra el calor. Parece algo lógico, ¿No? Sin embargo, varios expertos insisten en que ese gesto tan habitual no es, ni de lejos, la forma más eficaz de refrescar el coche.

Según explican, lo recomendable en verano es orientar los aireadores del coche hacia arriba, en lugar de apuntarlos hacia la cara o el cuerpo como hace la mayoría de conductores sin pensarlo dos veces.

¿Por qué hay que apuntar los aireadores hacia arriba y no hacia la cara?

La razón detrás de este consejo tiene una explicación física muy sencilla de entender. El aire frío es más denso que el aire caliente, así que cuando se libera desde una rejilla orientada hacia arriba, tiende a bajar de forma natural por su propio peso, en lugar de quedarse flotando en la parte alta del habitáculo.

Ese descenso genera lo que los propios expertos describen como una auténtica «cortina de frío», una capa de aire fresco que va cayendo y desplazando al aire caliente que ocupaba antes ese mismo espacio.

¿El resultado? El frío termina repartiéndose de forma mucho más uniforme por todo el coche, en lugar de concentrarse únicamente en la zona donde apunta directamente la rejilla.

Mientras un chorro de aire dirigido a la cara solo refresca esa parte concreta del cuerpo, la corriente que cae desde arriba acaba enfriando también los asientos, el suelo y el resto del habitáculo, aprovechando mucho mejor la capacidad del sistema de climatización.

¿Qué problemas puede causar dirigir el aire directamente a la cara?

Más allá de la eficiencia, apuntar el aire acondicionado directamente al rostro o al cuerpo durante trayectos largos tiene también consecuencias para la salud que muchos conductores no tienen en cuenta.

Uno de los efectos más documentados es el llamado síndrome del ojo seco: el flujo de aire directo sobre los ojos acelera la evaporación de la lágrima, que ya de por sí se evapora más rápido con el aire seco del sistema de climatización, lo que puede llegar a provocar molestias, enrojecimiento o incluso queratitis por sequedad en los casos más persistentes.

El sistema musculoesquelético tampoco queda al margen. Recibir aire frío de forma continuada y directa sobre el cuello o los hombros puede favorecer la aparición de contracturas cervicales, tortícolis y dolores lumbares, especialmente en trayectos largos donde el conductor permanece varias horas expuesto al mismo chorro de aire sin cambiar de postura.

En casos más extremos, algunos especialistas incluso relacionan la exposición prolongada y directa al frío con parálisis faciales leves, aunque este tipo de cuadros resulta mucho menos habitual que las molestias oculares o musculares.

A esto se suma el aparato respiratorio. ¿Por qué? Pues respirar de forma continuada un aire frío y con poca humedad puede irritar las vías respiratorias altas y favorecer procesos como rinitis, faringitis o laringitis, especialmente en personas que ya tienen cierta predisposición a este tipo de molestias.

Otros trucos para sacarle más partido al aire acondicionado este verano

Orientar bien las rejillas es solo uno de los ajustes que marcan la diferencia en pleno verano. Los mismos expertos recomiendan, antes de arrancar siquiera el aire acondicionado, abrir un momento las puertas del coche para dejar salir el aire más caliente que se ha acumulado durante horas de aparcamiento al sol, un paso previo que agiliza mucho el enfriamiento posterior.

También aconsejan activar la recirculación de aire interior únicamente durante los primeros minutos de trayecto, cuando el objetivo es enfriar el habitáculo lo más rápido posible, y desactivarla después para evitar que el aire se quede viciado durante el resto del viaje.

Y, como complemento a todo lo anterior, recomiendan apagar el compresor del aire acondicionado un par de minutos antes de llegar al destino, dejando el ventilador encendido para secar la humedad acumulada en el evaporador y evitar así la aparición de malos olores y moho en el sistema con el paso del tiempo.

Así, aplicados en conjunto, estos pequeños ajustes (rejillas hacia arriba, ventilar antes de encender el aire, recirculación solo al principio y apagado estratégico al final del trayecto) permiten sacarle mucho más rendimiento al sistema de climatización del coche sin necesidad de subir la potencia del ventilador ni bajar más la temperatura de lo necesario.