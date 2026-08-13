Los expertos en climatización coinciden: para bajar 2 o 3 grados la temperatura de la habitación, rocía agua junto al ventilador

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial por la llegada de la tercera ola de calor del verano, con «temperaturas que podrían alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente 44 o 45 °C el miércoles y jueves». En este contexto, el aire acondicionado y el ventilador se convierten en los mejores aliados para refrescar la casa. Sin embargo, el aire acondicionado presenta una serie de inconvenientes que resulta interesante conocer. En primer lugar, no todas las viviendas disponen de este sistema de climatización. Y, en segundo lugar, utilizarlo durante varias horas al día puede disparar el consumo eléctrico.

Teniendo esto en cuenta, muchas personas buscan la mejor manera de sacar el máximo rendimiento al ventilador. Si bien no enfría de la misma manera que lo hace un aire acondicionado, existen algunos trucos para reducir la temperatura. El arquitecto Leo Rogel es muy claro al respecto: «el problema es que has usado tu ventilador mal toda la vida. Se sabe que el ventilador solo avienta aire, aire que si está caliente, pues no sirve de mucho».

Cómo utilizar el ventilador para enfriar la casa

Un ventilador no enfría el aire, sino que lo mueve para generar una corriente que reduce la sensación de calor sobre la piel. Por eso, el arquitecto Rogel, conocido por sus vídeos en TikTok, comparte varios consejos para mejorar su rendimiento.

Una de sus recomendaciones es aumentar ligeramente la humedad del ambiente cuando el aire es muy seco. Para ello, propone pulverizar un poco de agua en la habitación antes de acostarse. Al evaporarse, el agua absorbe parte del calor del entorno, lo que puede ayudar a que la sensación térmica sea algo más agradable.

También sugiere colocar una toalla húmeda detrás del ventilador, evitando entre en contacto con el aparato ni con sus elementos eléctricos. A medida que el agua de la toalla se evapora, enfría el aire que después impulsa el ventilador, generando una corriente más fresca.

Otro consejo consiste en situar el ventilador junto a una ventana abierta durante la noche, orientándolo para que introduzca el aire del exterior cuando éste sea más fresco que el del interior. Así se facilita la renovación del aire caliente acumulado durante el día y se mejora la ventilación de la estancia.

Rogel señala que estas soluciones no sustituyen a un aire acondicionado y que su eficacia depende de factores como la temperatura y la humedad ambiental. Aun así, asegura que colocando correctamente el ventilador y favoreciendo tanto la ventilación nocturna como la evaporación del agua puede ayudar a reducir la temperatura de una habitación entre dos y tres grados sin aumentar el consumo eléctrico.

El truco del bol con hielo y sal

Por otro lado, se ha hecho viral en redes sociales un truco que consiste en colocar un bol con hielo y sal gruesa justo delante del ventilador.

El funcionamiento es muy simple. El hielo enfría el recipiente y el aire que circula a su alrededor, de modo que el aire que impulsa el ventilador es algo más fresco. Respecto a la sal, al mezclarse con el hielo, reduce el punto de congelación del agua, lo que acelera el derretimiento y hace que el sistema absorba más calor del entorno. Si es posible, conviene utilizar un bol metálico, ya que transmite mejor el frío que uno de cristal o plástico, y utilizar cubitos grandes para que el efecto dure más tiempo.

Es aconsejable colocar una bandeja bajo el recipiente para recoger el agua que se vaya derritiendo, añadir la sal justo antes de poner en marcha el ventilador y situar el aparato a una altura baja para aprovechar el aire más frío, que tiende a permanecer cerca del suelo. También se pueden añadir unas gotas de aceite esencial, como menta, eucalipto o lavanda, para perfumar el ambiente.

Evidentemente, este truco no enfría la casa como lo haría un aire acondicionado, pero se puede notar una gran diferencia en habitaciones pequeñas o medianas. Algunos usuarios aseguran que pueden reducir entre 2 y 4 º C la temperatura

Finalmente, merece la pena hablar del sistema egipcio, una técnica sencilla que ayuda a conciliar el sueño durante la ola de calor. Este sistema consiste en humedecer ligeramente una sábana o una toalla fina con agua fría, escurrirla bien para que no gotee y utilizarla a modo de sábana. Al evaporarse el agua, el cuerpo pierde calor de forma gradual, lo que proporciona una sensación de frescor y facilita el descanso. Es importante que la tela esté húmeda, pero no empapada, para evitar mojar el colchón. Para potenciar su efecto, se recomienda utilizar un ventilador para favorecer la evaporación del agua.