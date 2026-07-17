La AEMET ya lo avisó y llega mañana: la tercera ola de calor del verano llega este sábado a España con canícula y temperaturas extremas en estas zonas

La tercera ola de calor del verano llega este sábado a España con temperaturas extremas en estas zonas, la AEMET avisa de lo que nos estará esperando. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que realmente podremos empezar a ver llegar un importante cambio. Lo que puede pasar es un giro radical que, hasta el momento, nadie hubiera imaginado.

Las temperaturas pueden ser extremas en estas zonas, este aviso de la AEMET no duda en apostar por un cambio de tendencia que será esencial. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que realmente vivimos lo peor de esta temporada. Por lo que, quizás hasta el momento no sabemos qué puede pasar en estos días en los que realmente llega una nueva ola de calor de este verano que puede cambiarlo todo por completo. La canícula de esta temporada puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días para darnos un resultado radicalmente diferente.

Lo avisó la AEMET y llega mañana

Estos días en los que el tiempo puede acabar siendo una realidad, en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y podría sumergirnos de lleno en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Este aviso lo cambiará todo.

Nos espera un cambio en el tiempo que puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado. Es hora de saber qué nos estará esperando en unos días en los que realmente cada novedad puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperado.

Llega mañana lo que podría acabar siendo una realidad en unas jornadas en las que las actividades al aire libre pueden acabar generando más de una sorpresa para aquellos que empiezan sus vacaciones. Como si el tiempo no nos estuviera dando una poderosa lección.

Este verano nos obliga a prepararnos para una situación que se convertirá en una auténtica pesadilla en todos los sentidos. Parecerá que nos sumerge en lo peor de unas cifras que se repiten. Encaramos la tercera ola de calor de la temporada y lo hacemos con la mirada puesta a este cambio que quizás hasta el momento no habíamos ni esperado.

La tercera ola de calor del verano llega este sábado a España con canícula y temperaturas extremas en estas zonas

Las temperaturas extremas pueden convertirse en un problema en estos días en los que cada situación puede acabar siendo lo que nos lanzará directamente a por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es momento de conocer lo que puede acabar pasando en estos días de verano en los que media España está de fiesta o de vacaciones.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y área cantábrica lo harán los nubosos o cubiertos con probables precipitaciones, en general débiles y ocasionales, pero que a primeras horas podrán ser localmente fuertes en puntos del litoral cantábrico. Asimismo, se prevé la entrada de nubosidad de tipo medio y alto por el sureste peninsular y Baleares y por la tarde la formación de nubes de evolución en el tercio oriental, pudiendo dejar alguna tormenta en regiones del sureste o algún chubasco aislado en Pirineos. También intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en el sur y este de la Península y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en la mayor parte del tercio norte peninsular, exceptuando en el oeste de Galicia en aumento al igual que en el entorno del Guadalquivir y puntos de Murcia y Alicante. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando cuadrante noroeste y Cantábrico; pudiendo incluso rebasar los 40 en interiores del sureste y puntos de Alborán y Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península, con ligeros aumentos en Baleares y sin cambios en Canarias. No bajarán de 20 grados, incluso localmente de 25, en regiones de Andalucía, Mediterráneo, Canarias e interior de los tercios nordeste y sureste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del sur rolando a norte flojo en Baleares y poniente moderado en los litorales del sur peninsular amainando en Alborán. En el resto viento flojo de componente oeste, salvo en el Cantábrico y Galicia donde será de norte y en el Levante donde será de norte y este; arreciando por la tarde en litorales gallegos y en zonas de interior del centro norte y este peninsular. Temperaturas significativamente altas en Baleares, tercio este peninsular y Andalucía».