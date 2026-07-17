La AEMET confirma que la ola de calor que llega va a ser extrema y avisa: a partir del sábado hasta 44ºC

La ola de calor que llega va a ser extrema y avisa, a partir del sábado hasta 44ºC, la AEMET confirma lo que está a punto de pasar. La peor de nuestras pesadillas es un verano, de ola de calor en ola de calor. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y nos situarían en lo peor de esta temporada. Es hora de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando. Las altas temperaturas se han convertido en las grandes protagonistas de unos días en los que todo puede ser posible.

Parece que no salimos de una ola de calor y volvemos a entrar en otra, de tal forma que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve. Es momento de conocer lo que puede pasar en estos días en los que el calor puede convertirse en un auténtico protagonista. Estaremos pendientes de estos cambios que, sin duda alguna, nos traerán lo peor de esta temporada.

Confirma la AEMET que la ola de calor llega y va a ser extrema

Estas temperaturas que estamos viviendo son la esencia de unos cambios que nos llevan a vivir lo peor de una temporada en la que las altas temperaturas serán una realidad. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unos momentos en los que la situación se complica y nos sumerge en lo peor de esta temporada.

El tiempo se convierte en un problema cuando lo que tenemos por delante, puede acabar siendo lo que nos hace pensar en esta canícula que nos hace estar en lo peor de una temporada en la que el termómetro se convierte en un problema. Las altas temperaturas se convertirán en una auténtica pesadilla.

Nos preparamos para una ola de calor que puede ser extrema y que, sin duda alguna, activará gran parte de las alertas en nuestro país. Lo que nos estará esperando es un cambio que podría acabar siendo lo que nos dará esa alerta que deberemos empezar a ver llegar. Los termómetros vuelven a dispararse cuando menos lo esperábamos y de una forma que nos harán superar los 44ºC.

A partir del sábado hasta 44ºC

Hasta 44ºC en estos días en los que las temperaturas acabarán siendo las grandes protagonistas. Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que podría acabar generando más de una sorpresa inesperada. Este tiempo que tenemos por delante, puede alejarnos de un verano tranquilo y calmado, para sumergirnos de lleno en un giro radical sin precedentes.

Tal y como nos explican desde la AEMET, salimos de una ola de calor para entrar en otra: «Se mantendrá la estabilidad en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en Galicia y área cantábrica lo harán los nubosos o cubiertos con probables precipitaciones, en general débiles y ocasionales, pero que a primeras horas podrán ser localmente fuertes en puntos del litoral cantábrico. Asimismo se prevé la entrada de nubosidad de tipo medio y alto por el sureste peninsular y Baleares y por la tarde la formación de nubes de evolución en el tercio oriental, pudiendo dejar alguna tormenta en regiones del sureste o algún chubasco aislado en Pirineos. También intervalos nubosos en el norte de las islas Canarias. Probables bancos de niebla matinales en Galicia y área cantábrica, con calima en el sur y este de la Península y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán en los archipiélagos y en la mayor parte del tercio norte peninsular, exceptuando en el oeste de Galicia en aumento al igual que en el entorno del Guadalquivir y puntos de Murcia y Alicante. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares y amplias zonas de la Península, exceptuando cuadrante noroeste y Cantábrico; pudiendo incluso rebasar los 40 en interiores del sureste y puntos de Alborán y Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la Península, con ligeros aumentos en Baleares y sin cambios en Canarias. No bajarán de 20 grados, incluso localmente de 25, en regiones de Andalucía, Mediterráneo, Canarias e interior de los tercios nordeste y sureste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente altas en Baleares, tercio este peninsular y Andalucía. Soplará el alisio en Canarias con intervalos fuertes en zonas expuestas, con viento moderado del sur rolando a norte flojo en Baleares y poniente moderado en los litorales del sur peninsular amainando en Alborán. En el resto viento flojo de componente oeste, salvo en el Cantábrico y Galicia donde será de norte y en el Levante donde será de norte