Cielo poco nuboso o despejado en buena parte de la provincia, con un ligero descenso de temperaturas que, sin embargo, alcanzarán valores elevados en la depresión del Ebro. En el valle del Ebro, se registrará un viento del noroeste moderado, mientras que en el resto habrá viento flojo con intervalos moderados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y calor intenso

El cielo sobre Zaragoza se despereza lento este día, con un sol que se asoma tímidamente desde su salida a las 06:44. La mañana nos regala temperaturas agradables que alcanzan ya los 22 grados, aunque la sensación térmica puede elevarse un poco más. No hay señales de lluvia y el ambiente se presenta más bien claro, perfecto para disfrutar de un paseo. Sin embargo, el viento comienza a hacer acto de presencia, soplando a unos 15 km/h, por lo que es recomendable estar atento a las rachas que pueden llegar a ser más intensas.

A medida que avanza el día, el sol se convierte en el protagonista, alcanzando una máxima de 37 grados durante la tarde. Aunque la humedad se queda en un nivel manejable, el ambiente puede volverse algo pesado en momentos. La tarde-noche augura también un cielo despejado y cómodo, ideal para disfrutar de los últimos rayos del sol que se ocultará a las 21:34. Sin duda, es un día para disfrutar al aire libre, pero sin olvidar el sombrero y un litro de agua.

Calatayud: cielo gris y lluvias al caer la tarde

Las calles de Calatayud despiertan bajo un cielo grisáceo, mientras una suave brisa se convierte en preámbulo de un tiempo inquieto. A medida que avanza la mañana, las nubes se tornan más densas y la humedad empieza a sentirse, anticipando un día de inestabilidad que podría alterar la rutina habitual. La temperatura se sitúa en un fresco 19°C, con una sensación térmica que puede llegar a 38°C, lo que promete contrastes notables.

Mañana y tarde presentarán un notable cambio. Aunque la mañana se mantiene tranquila, la tarde traerá consigo un viento fuerte, con ráfagas que superarán los 30 km/h y una probabilidad notable de lluvia. Prepárense para un descenso térmico que hará aconsejable llevar un abrigo ligero y no olvide el paraguas, ya que las lluvias pueden ser intensas.

Tarazona: cielo nublado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable en Tarazona, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 34 grados a lo largo del día. El cielo mostrará algunas nubes, pero no se esperan lluvias y el viento soplará suavemente, aportando una sensación de frescor que hará más agradable la jornada.

Un día perfecto para disfrutar de un paseo por la ciudad, aprovechar las terrazas o realizar actividades al aire libre. Con el ambiente tranquilo y moderado, es una buena oportunidad para salir y respirar aire puro en compañía de amigos o familiares.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET