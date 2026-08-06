Rubiales dispara contra Sánchez: Marruecos puede tener la final del Mundial «por su afán de protagonismo»

Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol cuando a nuestro país le dieron la sede del Mundial 2030 (junto a Portugal y Marruecos), ha disparado contra Pedro Sánchez, al que acusa de «dañar gravemente» la candidatura por su «afán de protagonismo».

Rubiales, que considera que sin incorporar a Marruecos hubiera sido imposible que la FIFA hubiera dado a España la sede del Mundial 2030, sí que ha desvelado que lo que se acordó con Portugal es que Marruecos entrara en la candidatura para asegurar votos, pero que no tendría ni el partido inaugural ni la final.

El ex presidente de la RFEF ha dicho que se incluyó a Marruecos para amarrar los votos de África, pero que en la candidatura, en el plano futbolístico, se dejó muy claro que España acogería el partido inaugural, uno o dos partidos de cuartos, una semifinal y, por supuesto, la gran final del Mundial.

Sin embargo, es cuando aparece Pedro Sánchez, que se reúne con Infantino, cuando se complican las cosas. «Infantino y Pedro Sánchez se reúnen para anunciar que España va a albergar el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Y el presidente del Gobierno anuncia la incorporación de Uruguay, Paraguay y Argentina, cuestión que siempre habíamos rechazado», explica Luis Rubiales.

El ex presidente de la Federación dice que el «afán de protagonismo» de Pedro Sánchez es el que «daña gravemente» la candidatura de España en el Mundial, ya que cambia ese plan inicial por otro diferente para agradar a Marruecos. «Sánchez anuncia algo totalmente diferente, sin la inauguración en España, pero además sin haber cerrado dónde se celebraría la final», recuerda Rubiales en una entrevista en MARCA, en la que asegura que ellos ya tenían un acuerdo para que la final fuera en el Bernabéu.

A su vez, Rubiales comenta que «perder el partido inaugural es un daño irreparable» y señala a los culpables: «Ha sido por la dirección y el manejo de Infantino y la colaboración inestimable de una persona que no tenía ninguna información, que no tenía ningún conocimiento, pero tenía mucho afán de protagonismo, que es Pedro Sánchez». Cabe recordar que el partido inaugural será en Sudamérica: Argentina, Paraguay o Uruguay lo acogerán.