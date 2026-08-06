Cambio importante en la Champions: los árbitros serán más permisivos con las sanciones por amarillas

La UEFA aplicará un cambio importante a partir de la próxima temporada en las tres grandes competiciones europeas. Días después de que la Liga cambiase la normativa en gran medida, el organismo presidido por Ceferin ha decidido aplicar un cambio clave en lo que respecta a la acumulación de tarjetas amarillas durante la primera fase de todos sus torneos.

Desde que se cambió el formato de las competiciones, que provocó el aumento de partidos de seis a ocho partidos en la fase de clasificación, ha hecho pensar a la UEFA sobre el nuevo sistema de castigo para aquellos futbolistas que acumulan cartulinas hasta recibir la sanción de perderse el siguiente partido.

Hasta ahora, la regla era sencilla: cuando un jugador recibía tres tarjetas amarillas, no jugaba el siguiente. Desde esta temporada, en Champions, Europa y Conference se deberán ver cuatro cartulinas para ello. Es decir, pasa de tres a cuatro amarillas para perderse el próximo partido. Una modificación que hace que los equipos jueguen con más flexibilidad para controlar los tiempos de los partidos y la necesidad de ser más intensos.

Luego ya seguirá el mismo sistema de las siguientes suspensiones tras recibir dos cartulinas más: la sexta, octava, décima… y así sucesivamente. Incluso se aplicará en la Conference pese a que su liguilla es de seis partidos. «A partir del primer partido de la fase de liga, los jugadores y los miembros del cuerpo técnico quedan sancionados para el siguiente partido de la competición tras recibir cuatro tarjetas amarillas que no hayan dado lugar a una tarjeta roja, así como tras cualquier tarjeta amarilla posterior de número sexta, octava, etc», indicó el nuevo artículo 63.2 del reglamento.

Otra de las modificaciones que se ejecutarán son los relojes en los estadios. Hasta ahora estaba prohibido mostrar el tiempo extra, tanto en cada mitad como en la prórroga. Una norma que ya no se aplicará: «Los relojes de los estadios pueden utilizarse para indicar el tiempo jugado o el tiempo restante». Dos nuevos cambios para que la calidad de la máxima competición europea aumente, tanto para jugadores como espectadores.