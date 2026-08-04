La UEFA planea también boicotear el Mundial de Clubes de 2029

La guerra FIFA-UEFA sigue avanzando hacia un divorcio inminente. El organismo europeo se ha propuesto iniciar una campaña para la destitución de Infantino a causa de intentar privatizar el Mundial. Es por ello que la UEFA no solo ha celebrado que cancelasen su proyecto, sino que también planean boicotear el próximo Mundial de Clubes de 2029 y ofrecer un torneo alternativo.

El presidente del organismo europeo, Aleksander Ceferin, mantiene conversaciones con Nasser Al-Khelaïfi, presidente de la Asociación de Clubes Europeos (EFC), para estudiar una respuesta conjunta al proyecto del Mundial de Clubes impulsado por Gianni Infantino. Una medida que supondría un golpe de enorme impacto para la competición, cuya viabilidad depende en gran medida de la presencia de las grandes potencias del continente.

El malestar de la UEFA y de la EFC no se limita únicamente al calendario. Las informaciones desde Inglaterra apuntan a que todavía no existe un acuerdo definitivo entre la FIFA y los clubes europeos sobre la organización del torneo, mientras sigue pendiente una deuda económica relacionada con la edición de 2025. Además, la falta de una sede confirmada, patrocinadores y un modelo comercial cerrado alimenta las dudas sobre el futuro del campeonato.

La UEFA quiere acabar con la era de Infantino en la FIFA

La tensión también tiene un importante componente político. Ceferin estaría impulsando una estrategia para debilitar el respaldo internacional a Gianni Infantino de cara a las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para el 18 de marzo de 2027. En los últimos días, varias federaciones europeas han mostrado públicamente sus reservas hacia la gestión del dirigente suizo, mientras empiezan a surgir posibles alternativas para disputar la presidencia del máximo organismo del fútbol mundial.

Aunque el nombre de Nasser Al-Khelaïfi aparece entre los posibles candidatos que cuentan con apoyos dentro del fútbol europeo, distintas fuentes aseguran que el dirigente catarí no tiene, por ahora, intención de presentar una candidatura. Otros nombres, como el del presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, también figuran entre las opciones que podrían emerger si la oposición a Infantino continúa creciendo.

Si finalmente los clubes europeos decidieran no participar en el Mundial de Clubes de 2029, la FIFA se enfrentaría a uno de los mayores desafíos de la era Infantino, tanto desde el punto de vista deportivo como económico, en un enfrentamiento institucional que amenaza con redefinir el equilibrio de poder en el fútbol internacional.