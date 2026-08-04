Dónde ver por TV todo el fútbol en la temporada 2026/27 desde España: canales, precios…

El comienzo del mes de agosto indica que las diferentes ligas europeas empiezan a contar sus días para iniciar. Los equipos ya están inmersos en pleno trabajo de pretemporada, con la disputa de sus primeros encuentros amistosos; lo que significa que el debut oficial se acerca.

La temporada 2026/27 arrancará en España, en lo que se refiere al fútbol profesional, con Alavés y Getafe dando el pistoletazo de salida a la Liga con un duelo a las 19:30 horas del sábado 15 de agosto. Los aficionados al fútbol en España comienzan a preguntarse cómo ver este inicio de las competiciones, a qué precio y en qué canales de televisión.

Dónde ver la Liga 2026/27

En lo que se refiere a la Primera División española, el reparto televisivo se mantiene respecto a la pasada temporada. DAZN ofrecerá cinco de los diez encuentros de cada jornada, garantizando la emisión de uno de los partidos que cuente con la presencia del Real Madrid o el FC Barcelona. Movistar Plus, por su parte, contará con los diez duelos de cada una de las jornadas, ya que incluye la aplicación y los canales de DAZN en su plataforma, aunque los contenidos varían según el paquete de abonado contratado.

Cabe recordar que tres de las 38 jornadas de la Liga se emitirán en exclusiva en Movistar Plus. Orange, por su parte, cuenta con las señales de ambas compañías; por lo que también emite al completo la competición liguera española con las retransmisiones de DAZN y Movistar Plus.

Cómo ver la Premier League en la temporada 2026/27

La Premier League también contará con el mismo huésped en España de cara a la temporada 2026/27. DAZN emite al completo las 38 jornadas de la competición británica, que esta temporada volverá a tener una nutrida presencia de futbolistas y técnicos españoles.

Tras la marcha de Pep Guardiola, han llegado a los banquillos de la Premier League los ex madridistas Xabi Alonso (Chelsea) y Álvaro Arbeloa (Fulham). También estrenará banquillo un Andoni Iraola que da el salto al Liverpool tras brillar en el Bournemouth, mientras que Mikel Arteta tratará de revalidar el título con el Arsenal y Unai Emery seguirá al frente del Aston Villa.

Dónde ver las grandes ligas en 2026/27

La emisión de las grandes ligas europeas en España funciona de una forma similar a como lo hace en la Premier League. DAZN ofrece en su paquete fútbol, además de la competición doméstica británica, la Primera División de Italia, Alemania y Francia. Por tanto, esta plataforma emite la Serie A, la Bundesliga y la Ligue 1 de manera íntegra en nuestro país. Movistar Plus incluye la señal de DAZN, como canal de televisión o con acceso a su app, para las grandes ligas del fútbol europeo.

Champions, Conference y Europa League: cómo ver este año por TV

Las tres competiciones continentales del fútbol de clubes europeo se podrán ver en Movistar Plus y Orange de cara a la temporada 2026/27. La Champions League, la Europa League y la Conference League se emitirán a través de estas dos compañías en España.

Tres torneos que contarán con un total de ocho representantes de la Liga. FC Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis disputarán la Champions League. La Europa League acogerá al Celta de Vigo y Real Sociedad, mientras que el Getafe tendrá que superar la fase previa para acceder a la fase de liga de la Conference.

Cuánto cuesta ver el fútbol en España

La variedad de plataformas, paquetes y las ofertas que lanzan cada una de ellas dificulta asegurar cuánto cuesta ver todo el fútbol en España de cara a la temporada 2026/27. Por ejemplo, Movistar ofrece su paquete Fútbol Total, que incluye Liga y Champions, por 50 euros al mes. Sin embargo, obliga a contratar una tarifa de teléfono e internet que dispara el precio por encima de los 100 euros mensuales; aunque actualmente cuenta con ofertas desde 67 euros hasta el 31 de agosto.

Orange, por su parte, incluye fibra (1 Gb), una línea móvil, televisión, una plataforma de streaming y todo el fútbol por 109 euros al mes. DAZN apuesta por un servicio orientado únicamente al streaming, sin todos los ‘extras’ de las compañías de telefonía.

El paquete DAZN Fútbol tiene un coste mensual de 19,99 euros con compromiso anual y de 29,99 sin permanencia. Este precio te da acceso a cinco partidos de Liga en 35 de los 38 jornadas, las grandes ligas europeas, la Liga F y la Segunda División española. Aunque, a diferencia de sus competidores, no incluye la Champions y el resto de competiciones europeas.