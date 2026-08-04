Djokovic pide una revolución en el tenis: los tres cambios drásticos que propone

Novak Djokovic es un hombre que tiene mucho respeto en el mundo del tenis. El ganador de 24 Grand Slams siempre vela por mejorar el deporte que ama y adaptarse a los nuevos tiempos para que siga siendo un reclamo para los aficionados, tanto a nivel deportivo como económico para los inversores. Si bien es cierto que otros como Toni Nadal también han propuesto ideas, el serbio propuso hasta tres cambios revolucionarios.

El primero de todos se basa en el sistema de puntuación: «Deberíamos cambiarlo. En lugar de jugar sets a seis juegos, hacerlo a cuatro. Posiblemente con punto de oro y al mejor de cinco sets. Así mantendríamos los partidos dentro de una ventana de dos horas. Es mejor para todos», aseguró el serbio. Incluso llegó más allá de esa modificación para reducir el tiempo de juego y hacerlo más frenético en caso de ‘breaks’.

En segundo lugar, es introducir una norma que se utiliza en el pádel: el punto de oro. Para así quitar las ventajas y que la posibilidad de hacer o recibir una rotura de servicio sea mucho mayor. Otra medida para que los partidos sean más cortos. Por último, sería pasar a jugar cuatro juegos en partidos de cinco sets.

Estas tres nuevas reglas vienen provocadas por la preocupación que tiene Djokovic por las futuras generaciones. Quiere un formato que sea más dinámico y fácil de seguir para adaptarse a los nuevos públicos, ya que se está viendo cómo en algunos torneos se demoran los partidos durante más de tres horas. Incluso el serbio argumenta que su sistema se utiliza desde hace años en las ATP Next Gen Finals, torneo anual que reúne a los mejores jugadores menores de 21 años.

Djokovic se prepara para competir en el Masters 1000 de Cincinnati, donde regirá el formato tradicional, con sets a seis juegos y la posibilidad de partidos largos. El serbio, aun en la cúspide de su carrera, parece decidido a impulsar un debate profundo sobre la modernización del tenis y abrirá debate sobre si el tenis necesita un cambio radical.