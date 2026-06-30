Djokovic se harta: «El tenis necesita reiniciarse a gran escala y replantearse el formato y las reglas»

Recorre el tenis un camino lleno de minas. Entre un calendario sobrecargado, mayor número de lesiones, con los tenistas amenazantes de boicot por el reparto monetario y la evolución constante del deporte. Pocas voces más autorizadas para hablar del desarrollo tenístico en las últimas dos décadas que Novak Djokovic. El serbio, que sorteó un incómodo debut en Wimbledon ante Wu Yibing, analizó la deriva que está siguiendo el tenis y aboga por un alto en el camino.

«Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones. Creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera y la que domina en nuestro deporte es la comercial. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores», inció Djokovic.

Esa extensión a la que se refiere Djokovic se cierne sobre los Masters 1.000, que han pasado de una a dos semanas de duración. «Ha habido mucho debate sobre ello. Siempre estuve en contra de ello. Desde un punto de vista comercial, evidentemente genera más valor. ¿Pero para quién? Principalmente, para los propietarios de los torneos. Una de las cosas que intenté explicar a los jugadores fue que entendieran bien el trasfondo de ese acuerdo de 30 años, para que vieran que en realidad ellos no se benefician tanto como creen. Esos días adicionales generan mucho más dinero para el torneo que para los jugadores. Por ejemplo. Gracias a ese modelo, muchos propietarios de Masters han podido ampliar sus instalaciones y construir nuevos estadios», añadió.

«Pero esas inversiones luego se utilizan como argumento en las negociaciones con la ATP y terminan repercutiendo en el reparto económico. La ATP, es decir, los jugadores y los torneos, solo obtiene beneficios de esos estadios durante las dos semanas que dura el torneo. ¿Y qué ocurre las otras 50 semanas del año? Todo ese dinero va al bolsillo del propietario de la instalación. Es solo un ejemplo. Hay muchas otras razones por las que siempre estuve en contra. Los jugadores salieron claramente perjudicados. Ellos lo quisieron y lo impulsaron. En aquel momento yo era presidente del Consejo de Jugadores, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para bloquearlo. Ahora hay que convivir con sus consecuencias», dijo el serbio.

Djokovic sacó más el bisturí y abogó por cambios profundos en el tenis. Muchos tenistas se quejan de que están poco tiempo en casa. A mí tampoco me gusta. Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden que no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte. Siempre serán los torneos más importantes. Pero el resto del circuito debería replantearse los formatos, las reglas y el calendario. Hay muchas quejas. Los jugadores latinoamericanos, por ejemplo, cada vez tienen una temporada de tierra batida más corta, cuando durante décadas esa región ha producido algunos de los mejores tenistas del mundo. Tengo la sensación de que estamos poniendo parches constantemente. Intentamos arreglar un problema moviendo un torneo de sitio o haciendo pequeños cambios», argumentó.

Djokovic también reivindicó cambios para atraer la atención de los más jóvenes. «Hace años, la PTPA llevó a cabo un estudio y la edad media del aficionado al tenis en el mundo era de 61 años. ¿Cómo hacemos para atraer a las nuevas generaciones? Quizá vean los Grand Slams, pero poco más. No van a sentarse cuatro o cinco horas al día a ver tenis. Su capacidad de atención es distinta y debemos entender cómo funciona el mercado. Habría que cambiar el formato de los circuitos, con partidos más cortos y dinámicos, algo más atractivo y de menor duración. Los Grand Slams son otra historia. Sobre los partidos al mejor de cinco sets tengo mi propia opinión. Pero al menos en los circuitos deberíamos experimentar con nuevos formatos. Es necesario», finalizó.