Djokovic sufre ante Wu Yibing pero logra salvar un mal día en Wimbledon

Cuando a Djokovic solo le quedaba un juego para sellar el partido, se sentó en su banquillo, cerró los ojos y suspiró. El habitual protocolo de quien está cerca de quitarse un peso de encima. Le había costado llegar hasta esa orilla porque el chino Wu Yibing se había negado a naufragar durante más de tres horas y cuarto. Hasta que el serbio cuarentón tiró de casta para superar (6-4, 5-7, 6-4, 6-4) el debut en Wimbledon. Así no llegará muy lejos, pero un Grand Slam es una carrera de obstáculos y de fondo. Y ya ha superado el primero.