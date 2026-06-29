Puerta grande para España en el primer día de Wimbledon

El tenis español, contrario a lo que marca su tradición, florece con la llegada de la hierba. Este lunes, en el primer día de Wimbledon, los tenistas nacionales se han impuesto en seis de los ocho duelos con representación española. En el cuadro femenino sonríen Jessica Bouzas, tras firmar un ejercicio de saber jugar en hierba; y Sara Sorribes. Mientras que en el masculino ha salido cara a Rafa Jódar, Pablo Carreño, Dani Mérida y Alejandro Davidovich. Las cruces se las llevan Roberto Bautista, que se despide de Wimbledon para siempre, y Martín Landaluce.

La jornada la abrieron simultáneamente Rafa Jódar, Pablo Carreño y Sara Sorribes. Tres partidos y tres victorias a la misma hora. Jódar venía de un mes de inactividad por una lesión abdominal. Quién lo diría. Despachó en apenas dos horas y sin ceder set alguno (6-3, 6-3, 7-5) a Felix Gill, tenista local invitado por la organización. En otra pista, Carreño se agigantó para fundir a un Shapovalov que se retiró por lesión y conseguir la primera victoria de su vida en Wimbledon.

Sara Sorribes también se vino arriba para romper tres años de sequía en Wimbledon. Logra su primer triunfo desde 2023 tras imponerse (6-2, 6-3) a la andorrana Victoria Jiménez. Dani Mérida reprodujo las buenas sensaciones al vencer a Ugo Carabelli, retirado por lesión. Al pleno de triunfos le siguieron dos cruces, las únicas de la Armada en esta primera jornada. Landaluce y Bautista no pudieron con Soonwoo Kwon (6-4, 6-3, 6-3) y Fonseca (7-6, 6-4, 6-3) respectivamente.