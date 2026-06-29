Jessica Bouzas: «Ya no soy una promesa, ahora tengo que demostrar y eso pesa un poco»

El rostro de Jessica Bouzas (Pontevedra, 2002) se ilumina cuando habla de Wimbledon. «Vas a flipar», advierte a quien escribe estas líneas y con quien dialoga, en las tripas del All England Lawn Tennis, antes de debutar en el Grand Slam de hierba. Ahí pretende florecer la española, en La Catedral del tenis, las pistas de las pistas. La misma que ya ha visto sus capacidades. En 2024 destronó a la por entonces campeona, Marketa Vondrousova, y en 2025 extendió su registro una ronda más lejos al llegar a octavos. «Ojalá este año también mejore», asegura durante su conversación con OKDIARIO, en la que reflexiona sobre el tenis y el punto en el que se encuentra.

Las expectativas han ido más rápido que la propia Bouzas en los últimos años. El 2024 fue el año en el que rompió el techo y se presentó en sociedad dejando buenas sensaciones. El 2025 ha sido el de su consolidación y en este 2026 ya lidia con la presión propia de quien ha dejado de ser una promesa. «Sigo buscando el camino, pero es un poco frustrante porque lo intentas y no sale. Hay que seguir confiando, el tenis son momentos y temporadas. Todavía queda medio año y voy a seguir trabajando», asegura.

Pregunta. Empieza su gira fetiche. ¿Qué sensaciones ha ganado en los torneos previos a Wimbledon?

Respuesta. Mucho mejor, la verdad. Es una gira que disfruto mucho. El primer partido no es fácil, pero he acumulado un par de partidos antes de Wimbledon, que es algo que casi nunca he hecho. He tenido buenas sensaciones y las derrotas han sido contra Madison Keys y Emma Navarro, que una ganó Eastbourne y la otra hizo final en Nottingham. Estoy contenta con esta gira.

P. En Wimbledon siempre se supera.

R. Sí, me gusta mucho Wimbledon. Nunca se sabe lo que puede pasar, pero en los tres años que llevo jugando siempre he hecho mejor resultado que en el anterior. Ojalá pase lo mismo en este, pero me centro en el día a día. Más teniendo que debutar contra Potatova, una rival dura. Siento que estoy preparada para el reto.

P. En 2024 fue su explosión y 2025 su consolidación en el torneo. ¿Qué es más difícil? ¿Cómo siente la presión?

R. Me decían que el segundo año siempre es el más complicado porque el primero no te conocen tanto las rivales, pero en el segundo ya saben cómo juegas. Afronté bien el 2025. Sí que es verdad que este año estoy viviendo cosas que nunca había vivido. Ahora tengo más presión, defiendo puntos en torneos importantes… No es fácil. Sigo buscando el camino, pero es un poco frustrante porque lo intentas y no sale. Hay que seguir confiando, el tenis son momentos y temporadas. Todavía queda medio año y voy a seguir trabajando.

P. ¿Cómo gestiona la frustración que comenta? ¿Es de las personas que se encierran en uno mismo o de las que se abren?

R. Depende. Los tenistas somos muy solitarios. Tenemos equipo, pero no es como otros deportes donde te puedes apoyar en el compañero. El tenis es solitario y eso se traspasa fuera de la pista. Puedes intentar comunicarlo con tu equipo, puedes intentar comunicarlo con tu familia, pero es muy complicado que entiendan al 100% lo que se vive dentro. Yo me trato de ayudar mucho en ellos, de mi pareja, que también entiende mucho de este deporte, mi familia… Pero más allá de que me entiendan a nivel tenis, me apoyo a nivel personal y ahí busco la fuerza para seguir.

P. ¿La normalización ayuda?

R. He normalizado bastante el circuito, aunque la ilusión de los Grand Slam nunca cambia. La ilusión, la presión, las ganas de hacerlo bien… Eso nunca cambia. Wimbledon es uno de los torneos más bonitos visualmente y de los que más se disfruta. Me gusta verlo. Cada pista es preciosa. La central es espectacular. No le he perdido el valor, pero sí lo he normalizado. Eso es un poco arma de doble filo, pero lo normalizo a nivel de querer hacer bien, no de venir a ver qué pasa. Quiero hacerlo bien, quiero hacer buenos resultados y quiero estar al nivel de estos torneos. Es más esa normalización. De manera ambiciosa.

P. ¿Cómo ve la salud del tenis español femenino? Solo hay tres tenistas en el top 100.

R. Es complicado. España es un país que está malacostumbrado porque hemos tenido muy buenas figuras durante muchos años. Si echas la vista atrás… Es increíble. No sé cuántos jugadores y jugadoras nacionales ha habido en el top 40 o top 50. Es otra normalización. En España está normalizado el nivel tan alto. En chicas está pasando eso y un poco de todo. Bucsa se ha lesionado cuando estaba en su mejor momento; Badosa atraviesa lesiones y otros problemas… Aunque también hay jugadoras como Kaitlyn Quevedo y Leyre Romero que están bien. Hay que seguir apoyando. Es verdad que, viniendo de lo que estamos acostumbrados, sorprenda que la primera española esté entre el top 30 y top 40. Es muy difícil estar arriba. Hay muchos factores que influyen. Carla nos apoya y se preocupa por nosotras. Nos da tranquilidad y ayuda para mejorar. Es cuestión de tiempo que esto cambie.

P. ¿Siente una excesiva responsabilidad por ello?

R. Me genera responsabilidad, sí, pero al mismo tiempo tengo ese punto de privacidad. En el tenis en general y especialmente el femenino, o haces cosas increíbles, o el nivel de visibilidad no es tan alto como para que te generen una presión extrema. Mi mejor ranking ha sido 40 o 42 y ya no soy una futura promesa, ya tienes que demostrar. Eso también pesa un poco. Tal vez sea más duro para Badosa, que ha llegado a más gente que yo. Yo no tengo esa presión de que me digan que no estoy ganando Grand Slams.