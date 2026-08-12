La frase de Carlos Alcaraz aplaudida por todos los psicólogos: «La felicidad ya es éxito»

Carlos Alcaraz atraviesa uno de los momentos más delicados de su todavía corta carrera. El tenista murciano lleva varios meses alejado de la competición por una lesión en la muñeca derecha que le ha obligado a perderse torneos tan importantes como Roland Garros y Wimbledon. Además, recientemente confirmó su ausencia en el Masters 1000 de Cincinnati, poniendo todavía más incertidumbre sobre su posible regreso al US Open, donde defiende el título conquistado el pasado año.

En esta etapa complicada, una de las reflexiones de Alcaraz sobre la felicidad y el éxito vuelve a cobrar especial importancia. «La felicidad ya es éxito» es una de las frases que aparecen asociadas a su documental y que resume perfectamente una manera de entender el deporte que va mucho más allá de los trofeos. La idea resulta especialmente llamativa en un jugador acostumbrado desde muy joven a convivir con la obligación de ganar, ser número uno y luchar por los grandes títulos.

La mentalidad del español ha ido evolucionando con el paso de los años. En una entrevista con GQ, Alcaraz reconocía que no está obsesionado con ser el mejor del mundo y explicaba que cuando ocupó el número uno era feliz, pero que también lo era cuando estaba situado en una posición inferior del ranking. «No estoy obsesionado con ser el mejor del mundo. Fui número uno hace unos años, y era feliz. Ahora soy el número tres, y soy igualmente feliz», aseguraba entonces.

La mentalidad de Carlos Alcaraz

Otra de sus reflexiones más reveladoras tiene que ver precisamente con la relación entre disfrutar y competir. «El tenis es mi pasión, así que solo quiero seguir disfrutando y viviendo este sueño», afirmó Alcaraz. El murciano también explicó que había aprendido que cuando disfruta sobre la pista consigue su mejor versión, mientras que centrarse demasiado en el resultado puede hacerle olvidar algo tan importante como mostrar alegría.

Su discurso no significa, ni mucho menos, que haya perdido su ambición. De hecho, Carlos Alcaraz se ha definido en numerosas ocasiones como un jugador extremadamente competitivo. «Soy muy ambicioso. No quiero perder, no quiero sentir esa sensación de la derrota», reconoció durante el torneo de Doha de 2026. Al mismo tiempo, explicó que sus objetivos no deben limitarse únicamente al resultado, sino también a mejorar su juego y sentir que está haciendo las cosas correctamente.

La frase «la felicidad ya es éxito» adquiere ahora un significado especial. Carlos Alcaraz tiene todavía muchos objetivos deportivos por delante, pero sus propias palabras muestran que empieza a medir el éxito con una vara diferente. Ganar Grand Slams, recuperar el número uno o levantar trofeos sigue siendo importante para él, pero disfrutar del camino, sentirse bien y poder volver a competir sin poner en riesgo su salud también forman parte de la victoria. Una mentalidad que, especialmente en los momentos complicados, puede ser tan importante como cualquier título.