El esperado reencuentro entre Julián Álvarez y Simeone se produce con normalidad en el entrenamiento del Atlético

Miércoles 12 de agosto a las nueve de la mañana. El día D y la hora H del reencuentro entre Julián Álvarez y Diego Pablo Simeone después de que el futbolista argentino manifestara públicamente su deseo de abandonar el Atlético para «cumplir mi sueño». Este miércoles ha vuelto a los entrenamientos como uno más.

Comenzó la sesión al margen, junto a un grupo formado por Lemar, Koke y los internacionales españoles, Llorente; Baena; Pubill y Grimaldo. Y posteriormente se unió al resto de sus compañeros. Simeone, tras observar el desarrollo de dicha parte del entrenamiento, armó dos equipos para un partidillo y Julián Álvarez, debido al poco ritmo, integró el de los suplentes de cara al último duelo de pretemporada contra el Marsella.

De momento, Julián y Simeone no han mantenido la mediática reunión que apuntaban medios catalanes. Habrá que esperar al final de la sesión. Las posturas de cada parte son claras. El futbolista quiere abandonar el club y el Atlético, contrario a ello, se remite a su cláusula de rescisión. Lo cierto es que Simeone cuenta con el argentino para el debut liguero ante el Málaga.

Julián Álvarez ha seguido la hoja de ruta pactada con el Atlético

El futbolista no se ha declarado en rebeldía y ha seguido los tiempos acordados con el club rojiblanco. El pasado lunes, sin pasar por Majadahonda, pasó las protocolarias pruebas médicas en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria y el martes se ejercitó en solitario en la Ciudad Deportiva del Atlético, tanto en el gimnasio como sobre el terreno de juego.

«La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien», aseguró Simeone en la rueda de prensa previa al partido del Atlético de Madrid contra el Manchester City en Corea del Sur. El técnico argentino respaldó así la postura del club rojiblanco, que apuesta por la continuidad de Julián.