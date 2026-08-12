Cómo hacer chimichurri casero para pizza: la receta especial que usan muchas pizzerías italianas

Hay ingredientes capaces de transformar por completo una pizza aparentemente sencilla, y el chimichurri es uno de ellos. Aunque esta salsa se suele relacionar con las carnes a la parrilla, su mezcla de aceite de oliva, ajo, perejil, orégano, pimentón y vinagre también puede convertirse en un acompañamiento perfecto para una buena pizza casera.

Preparar un buen chimichurri en casa es mucho más fácil de lo que parece. Con unos pocos ingredientes puedes conseguir una salsa aromática, ligeramente picante y con un punto ácido que combina especialmente bien con pizzas de carne, pollo, chorizo, bacon o incluso con una sencilla pizza de mozzarella.

La mejor receta de chimichurri casero

#chimichurri ♬ Latin-style guitar that feels melancholy, rush, run(1396879) – SUNNY HOOD STUDIO @sertrillo 🔥 O MEU CHIMICHURRI PARA A TÚA PRÓXIMA CHURRASCADA🥩🌿 Se queres impresionar a todos e darlle un toque de sabor incrible ás túas carnes, tes que probar esta receita. É super fácil, fresco, aromático e cun punto tremendo! 😉👇 🛒 Ingredientes: 🌿 3 culleres de orégano seco 🍃 1 culleriña de loureiro moído/picado 🌶️ 2 culleriñas de pimentón doce 🧂 1 culleriña rasa de sal 🍬 ½ culleriña de azucre 🫑 ¼ de pemento amarelo (ben picadiño) 🧄 3 dentes de allo 🌿 4 culleres de prixel fresco 🌶️ Unhas gotas de tabasco (ao gusto) 💧 Un chorriño de auga quente (para hidratar as especias) 🫒 200 ml de aceite de oliva 🍾 70 ml de vinagre 👨‍🍳 Paso a paso: 1️⃣ Nun tarro de cristal, mestura as especias secas: orégano, loureiro, sal, azucre e pimentón doce. 2️⃣ Hidrata as especias cun pouco de auga quente para que solten todo o seu aroma. 3️⃣ Engade unhas gotas de tabasco e os ingredientes frescos ben picados: o prixel, o pemento amarelo e o allo. 4️⃣ Botamos o aceite e o vinagre (unha proporción aproximada de 3 partes de aceite por 1 de vinagre). 5️⃣ Pecha o tarro, axita ben e déixao repousar na neveira polo menos 24 horas para que se integran todos os sabores. ✨ Consello: Canto máis tempo repouse, máis rico estará! 📌 Garda esta receita para non perdela na túa próxima churrascada e compártea con quen teña que preparar a carne este fin de semana! ⬇️🔥 #churrasco

Para hacer esta salsa necesitas 3 cucharadas de orégano seco, 1 cucharadita de laurel molido o picado, 2 cucharaditas de pimentón dulce, 1 cucharadita rasa de sal, media cucharadita de azúcar, un cuarto de pimiento amarillo muy picado, 3 dientes de ajo, 4 cucharadas de perejil fresco, unas gotas de tabasco, un chorrito de agua caliente, 200 ml de aceite de oliva y 70 ml de vinagre.

Para preparar el chimichurri, mezcla en un tarro de cristal el orégano, el laurel, la sal, el azúcar y el pimentón. Añade un poco de agua caliente para hidratar las especias y que liberen todo su aroma. Después incorpora el tabasco, el perejil, el pimiento y el ajo bien picados. Añade el aceite y el vinagre, cierra el tarro y agítalo bien para mezclar todos los ingredientes. Déjalo reposar en la nevera al menos 24 horas para que los sabores se integren.

Aunque tradicionalmente se utiliza para acompañar carnes a la parrilla, sus ingredientes combinan muy bien con la masa, el queso y diferentes tipos de carne. La mejor manera de utilizarlo es añadirlo una vez que la pizza ya está horneada. De esta manera, se conservan mejor los aromas de los ingredientes frescos, especialmente el perejil y el ajo. Cuando la pizza salga del horno y todavía esté caliente, basta con añadir unas cucharaditas de chimichurri por encima y repartirlo bien.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta salsa tiene un sabor muy intenso, así que lo mejor es empezar con poca cantidad y añadir más si es necesario. Generalmente, una o dos cucharadas bien repartidas suelen ser suficientes, aunque dependerá del tamaño de la pizza y de los gustos de cada persona.

Esta salsa combina especialmente bien con pizzas que llevan carne picada, pollo, chorizo, bacon o ternera. También funciona muy bien con la pizza barbacoa, ya que el toque ácido y aromático del chimichurri ayuda a equilibrar los sabores más dulces y ahumados de la salsa barbacoa. En definitiva, el chimichurri no tiene por qué quedarse únicamente en las carnes a la brasa, sino que también puede ser el acompañamiento perfecto para una pizza casera.

Errores a evitar

Sobre la base de la pizza, lo más habitual es utilizar salsa de tomate, ya sea passata, tomate triturado o tomate frito. Sin embargo, es importante no excederse con la cantidad. Si ponemos demasiada salsa, la masa puede absorber un exceso de humedad, quedar blanda y perder ese punto crujiente.

Asimismo, conviene no excederse con los ingredientes por varios motivos. En primer lugar, cuando ponemos una cantidad excesiva de carne, pepperoni, queso u otros productos, el calor del horno no llega correctamente a la base y el centro puede quedar poco hecho. Y, por otro lado, los ingredientes pueden soltar agua y hacer que la pizza resulte demasiado húmeda. Según los chefs italianos, lo ideal es escoger unos cuatro o cinco ingredientes como máximo para que se pueda apreciar cada sabor y la masa mantenga el protagonismo.