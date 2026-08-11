Los expertos lo tienen claro: este es el lugar perfecto para guardar el fuet en verano y evitar que se ponga duro o le salga moho

Este es el lugar perfecto para guardar el fuet en verano y evitar que se ponga duro o acabe saliendo moho, los expertos lo tienen claro. Es importante mantener nuestros alimentos en perfectas condiciones, eso quiere decir que nos durarán más tiempo y acabarán siendo los que nos acompañarán en breve. Es hora de saber qué es lo que podemos hacer para conseguir que nuestro fuet puede convertirse en el plus de buenas sensaciones. Vamos a hacer realidad este sueño de mantener nuestra comida en perfectas condiciones.

Es hora de mantener nuestro fuet en el mejor lugar posible, un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha desconocíamos. La realidad es que con las temperaturas que tenemos en estas fechas hay un problema que va en aumento. El hecho de que tengamos que recurrir al aire acondicionado, de que vayamos a la compra a un supermercado que está a 19 grados, saliendo de él, nos golpearán los más de 40 grados en la calle, para llegar a una casa que solemos tener a 25 grados. Muchos cambios para un fuet que necesita encontrar refugio urgente en el mejor lugar de la casa.

Lo tienen claro los expertos

Sin duda alguna la manera en la que guardamos la comida es fundamental para que nos dure más, siempre manteniendo las fechas de caducidad. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber qué es lo que puede acabar pasando en estos días en los que realmente podremos descubrir la esencia de un alimento que en teoría se conservaba en un lugar de la casa que ahora no existe. En casa de los abuelos y en las casas antiguas, tenían una habitación destinada a las conservas de los embutidos.

Esa parte oscura y seca de la casa, un sótano que se mantenía a una temperatura constante. Con pisos de pocos metros cuadrados, expuestos al calor y a las temperaturas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, son tiempos de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Recuperar las viejas costumbres, respetar el fuet y hacerlo de la mejor manera posible, con ciertas novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar con estas costumbres que pueden acabar siendo las que nos ayudarán a disfrutar de un fuet que estará de vicio durante más tiempo.

Este es el lugar perfecto para guardar el fuet en verano y evitar que se ponga duro o le salga moho

Guardar el fuet en verano y evitar que se ponga duro o salgo moho es posible

Lo que parece imposible con estas temperaturas, puede ser una realidad. Ese fuet que hace que las tardes con una cerveza en casa o el bocadillo para ir a la piscina sean de lo más especiales, tendrá una vida útil más larga. Es cuestión de encontrar el lugar adecuado y los cuidados que este alimento quiere.

Los expertos de La casa dels fuets nos explican que hay tres elementos que debemos tener en consideración:

Envoltura protectora: Envuelve el trozo restante en papel vegetal o un paño de algodón limpio. Evita el plástico, ya que impide que el embutido respire y puede favorecer la aparición de humedades indeseadas.

Refrigeración estratégica: Si no tienes un lugar fresco en casa, guárdalo en el cajón de las verduras del frigorífico. Es la zona menos fría y ayudará a mantener su textura sin resecarlo por exceso de refrigeración.

Corte inteligente: Intenta no cortar toda la pieza en rodajas si no vas a consumirlas. El fuet se conserva mucho mejor si permanece en una sola pieza el mayor tiempo posible.

En caso de no estar abierto, el lugar en el que mantendremos este fuet en perfectas condiciones cambiará:

Lugar: Una despensa fresca, oscura y bien ventilada es el sitio perfecto.

Envase: Mantén siempre el envase original sellado para protegerlo de olores externos.

Posición: Lo ideal es mantenerlo colgado para que el aire circule de forma uniforme por toda la superficie.

Lo peor podría llegar de la mano de una serie de detalles que hay que pensar, en especial, con una temperatura que influye en la proliferación del moho y la conservación de este alimento: «Para que el fuet mantenga su jugosidad, debe estar en un ambiente fresco y seco, preferiblemente entre los 15 y 20°C. Si la temperatura es superior, la grasa se oxida; si es muy inferior y no hay humedad, la pieza se reseca prematuramente».