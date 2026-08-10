Alfredo Vozmediano, chef: «Las berenjenas más sabrosas no se fríen; mejor hazlas con 2 ajos, 30 ml de salsa de soja y 20 g de jengibre»

Las berenjenas más sabrosas no se fríen, las podemos hacer con 2 ajos, 30 ml de salsa de soja y un toque de jengibre, según el chef Alfredo Vozmediano. Los ingredientes de temporada, a veces se quedan sin recetas, siempre acabamos cocinando de la misma forma. Con unos ingredientes que llegan de fuera y un toque digno de los expertos en cocina, podemos conseguir un acabado de restaurante y un tanto distinto de lo que tenemos normalmente en la nevera.

La berenjena frita es una de las opciones más deseadas de estos días, pero no es la única. Sino que podremos descubrir la esencia de una combinación de ingredientes espectacular. La cocina es un arte contra el que debemos empezar a experimentar, con tiempo para hacerlo, nada mejor que empezar a preparar una receta de esas que impresionan. Con la sencillez de unos ingredientes básicos podremos empezar a crear un plato de los que destacan y pueden acabar generando una combinación de sabores digna de un restaurante,

Un chef como Alfredo Vozmediano hace esta receta

De la mano de uno de los mejores chefs de España nos llega una receta que tiene como base la berenjena. Un alimento que tenemos en nuestro poder quizás de forma mucho más sencilla de lo que parece. Con unos sabores que no son propios de nuestro país, pero que han llegado con fuerza.

Nos hemos acostumbrado a descubrir algunos sabores que quizás acabarán siendo habituales en nuestra cocina. Esa salsa de soja que hace unos años se compraba en tiendas especializadas y ahora ya está en casi todas las tiendas habidas y por haber de nuestro vecindario.

De la misma forma que el jengibre está en todas partes y puede acabar siendo un gran aliado de nuestra salud que aporta a la mayoría de los platos un toque picante que no podemos pasar por alto. Esta combinación de sabores que nos presenta un chef profesional no debemos pasarla por alto.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada uno de los ingredientes y hacerlo de una manera que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de poner en práctica una combinación de ingredientes y de sabores que nos aportará a nuestra cocina un aire de profesional de la cocina o de restaurante.

Las berenjenas más sabrosas no se fríen; mejor hazlas con 2 ajos, 30 ml de salsa de soja y 20 g de jengibre

Esta receta de berenjenas lleva un toque de sabor de la mano de los ajos, la cantidad justad e la salsa de soja que puede acabar siendo la que le aporte el punto de sal que necesitamos y el jengibre que, sin duda alguna, acabará siendo el que le dará el punto final de sabor.

Te proponemos una receta de esas que impresionan y que puede convertirse en la mejor opción para una cena de picoteo o como complemento a un simple arroz o a una tabla de embutidos o de ibéricos que acompañarán este tipo de recetas espectaculares.

Ingredientes:

2 berenjenas grandes

3 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de aceite de sésamo

1 cucharada de vinagre de arroz

2 dientes de ajo picados

1 trozo de jengibre rallado

2 cucharadas de semillas de sésamo

Sal y pimienta al gusto

Cilantro fresco picado (opcional)

Instrucciones:

Lava las berenjenas y córtalas en rodajas finas. Puedes dejar la piel o pelarlas, según tu preferencia. En un bol grande, mezcla la salsa de soja, el aceite de sésamo, el vinagre de arroz, el ajo picado, el jengibre rallado, sal y pimienta al gusto. Remueve bien para que todos los ingredientes se integren. Coloca las rodajas de berenjena en el bol con la marinada y deja reposar durante al menos 30 minutos para que absorban los sabores. Precalienta el horno a 200ºC y prepara una bandeja para hornear con papel de horno. Coloca las rodajas de berenjena en la bandeja de horno y espolvorea las semillas de sésamo por encima. Hornea las berenjenas durante unos 20-25 minutos o hasta que estén tiernas y doradas. Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de servir. Puedes espolvorear cilantro fresco picado por encima para darle un toque fresco y aromático.

Puedes preparar esta receta de una manera especial, con una combinación de sabores que puede acabar siendo un básico de tu cocina. Como extra, puedes repetir la misma receta con otro de los alimentos de temporada que quizás más compremos y cocinemos, unos calabacines que pueden acabar de una manera espectacular a nuestra mesa. Atrévete a crear la mejor opción que puedes acabar siendo la receta del verano, es fácil y el resultado es de esos que parecen de restaurante.