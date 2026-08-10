Alfredo, chef sobre cómo preparar berenjenas: «No se fríen; mejor hazlas con 2 ajos, 30 ml de salsa de soja y 20 g de jengibre»

En verano apetece cocinar platos fáciles, rápidos y que no obliguen a pasar demasiado tiempo delante de los fogones. La berenjena encaja perfectamente en esa idea, aunque tiene un pequeño inconveniente y es que cuando se fríe puede absorber muchísimo aceite. Por eso el chef Alfredo Vozmediano, conocido en redes como @avozmechef, propone darle una vuelta y prepararla de una manera bastante distinta.

Su receta no pasa por la sartén. Primero cocina la berenjena en la freidora de aire y después la va cubriendo con un glaseado hecho, entre otros ingredientes, con dos dientes de ajo, 20 gramos de jengibre y 30 mililitros de salsa de soja. También lleva miso, miel, mostaza y zumo de naranja, una mezcla que acaba dejando la superficie brillante y llena de sabor. La clave está en no poner toda la salsa de una vez. El chef aplica una capa, vuelve a meter la berenjena al calor y repite el proceso varias veces. Así, el exterior se va lacando poco a poco mientras la pulpa queda muy tierna, sin necesidad de recurrir a una fritura.

La receta de berenjenas de Alfredo Vozmediano

Para preparar la receta completa que muestra el chef en el vídeo hacen falta los siguientes ingredientes:

1 berenjena

Un chorrito de aceite de oliva

2 dientes de ajo

20 g de jengibre picado

1 cucharadita de canela

2 cucharadas de miel

1 cucharadita de mostaza

50 ml de zumo de naranja

50 g de miso blanco

30 ml de salsa de soja

1 cucharadita de aceite de sésamo

4 daditos de mantequilla

100 g de arroz basmati

150 ml de agua

2 rodajas de jengibre

2 estrellas de anís

Sal al gusto

1 yogur griego

2 cucharaditas de tahini

Cacahuetes picados

Sésamo tostado

Cilantro fresco

Cómo preparar las berenjenas paso a paso

En el vídeo de Instagram que ha compartido Vozmediano empieza por el acompañamiento. Lava bien el arroz basmati varias veces y, una vez limpio, lo deja reposar unos 30 minutos .

. Para cocerlo añade dos rodajas de jengibre y dos estrellas de anís , que son las que le dan ese punto aromático. Cuando está hecho, lo deja unos minutos tapado antes de llevarlo al plato.

, que son las que le dan ese punto aromático. Cuando está hecho, lo deja unos minutos tapado antes de llevarlo al plato. La berenjena va por otro lado. La corta en dos, marca la pulpa con varios cortes y la mete en la freidora de aire durante 10 minutos a 170 ºC . También puede hacerse en el horno, alrededor de los 180 ºC, si no se tiene este aparato en casa.

va por otro lado. La en dos, . También puede hacerse en el horno, alrededor de los 180 ºC, si no se tiene este aparato en casa. Mientras se cocina, prepara la salsa que luego irá por encima. En un cazo pone los dos dientes de ajo y los 20 gramos de jengibre con un poco de aceite de sésamo. Cuando empiezan a tomar color, incorpora el miso, la soja, la miel, la mostaza, la canela y el zumo de naranja.

que luego irá por encima. En un cazo pone los con un poco de aceite de sésamo. Cuando empiezan a tomar color, incorpora el miso, la soja, la miel, la mostaza, la canela y el zumo de naranja. Todo se deja unos minutos al fuego, lo justo para que la mezcla pierda parte del líquido y quede algo más densa. Ya fuera, añade los dados de mantequilla y remueve hasta que desaparecen dentro del glaseado.

El truco está en ir poniendo el glaseado poco a poco

Cuando la berenjena ya ha pasado esos primeros minutos en la freidora de aire, llega la parte que cambia por completo el resultado. En lugar de cubrirla de salsa de una sola vez, Vozmediano va pintando la superficie por capas. Se pone una primera cantidad de glaseado y la berenjena vuelve al calor. Cuando esa capa se ha asentado, se saca, se vuelve a pintar y se repite la operación. Como puede verse en el vídeo del chef, ese proceso hace que la salsa vaya quedando cada vez más concentrada y adherida a la pulpa.

La técnica recuerda al nasu dengaku, una preparación japonesa en la que la berenjena se glasea con miso. En esta versión aparecen además ingredientes como el zumo de naranja, la miel o la mostaza, que aportan otros matices. La ventaja frente a la fritura es clara ya que la berenjena tiene una carne muy porosa y puede absorber bastante aceite cuando pasa directamente por la sartén. Aquí, en cambio, la cocción principal se hace con aire caliente y el sabor llega a través del glaseado.

Cómo terminar el plato

La berenjena no se sirve sola. Vozmediano prepara una crema rápida mezclando yogur griego y tahini, que coloca sobre la superficie una vez terminada. Después añade cacahuetes picados, sésamo tostado y unas hojas de cilantro fresco. El arroz basmati aromatizado con jengibre y anís como base y convierte la receta en un plato mucho más completo.

El miso blanco que utiliza el chef es una pasta fermentada habitual en la cocina japonesa, de sabor más suave que otras variedades. Se puede encontrar en supermercados grandes, tiendas asiáticas o establecimientos especializados. Y si no se tiene en casa, una mezcla de tahini y salsa de soja puede servir como alternativa aproximada. No tendrá exactamente el mismo sabor, pero mantendrá parte de la textura y del punto salado que busca el glaseado.