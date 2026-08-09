Ya es oficial: el mejor queso de España 2026 está en Extremadura, tiene maduración de 60 días y solo cuesta 17 € la pieza entera

El queso es uno de esos productos que enamora a quien lo prueba, y en este caso se trata de una auténtica joya extremeña: el Cremositos del Zújar. Elaborado en un pequeño pueblo de Badajoz, su textura casi líquida y su sabor intenso lo han convertido en el Mejor Queso de España 2026.

Lo curioso es que, a pesar de su prestigio y sus 60 días de maduración, este queso mantiene un precio de tan solo 17 € por pieza entera, demostrando que la excelencia gastronómica también puede ser accesible.

Este es el secreto detrás del Mejor Queso de España 2026

El Cremositos del Zújar, elaborado por la quesería Arteserena en Campanario (Badajoz), se ha consagrado como el Mejor Queso de España 2026 al obtener el Premio Especial Alimentos de España, otorgado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Este queso madurado de oveja, de estilo torta, ha logrado la mayor puntuación global entre todos los galardonados en las cinco modalidades del certamen.

Se trata de un queso de textura extraordinariamente cremosa, fundente y untuosa, con un sabor intenso y ligeramente amargo gracias al uso de cuajo vegetal de cardo silvestre. Su elaboración parte de leche cruda de oveja merina, recogida de forma artesanal en la comarca de La Serena.

Cómo se hace el Cremositos del Zújar

El proceso de elaboración combina ingredientes únicos de Extremadura con una técnica artesanal meticulosa, en cinco pasos bien definidos.

Todo comienza con la extracción de leche selecta: se utiliza exclusivamente leche cruda de oveja merina, procedente de animales que pastan libremente por la comarca de La Serena. Al no pasteurizarse, la leche conserva todos sus fermentos y aromas naturales.

El siguiente paso es el gran secreto del queso: el cuajado vegetal. En lugar de cuajo animal, se añade un extracto líquido de la flor del cardo silvestre (Cynara cardunculus). Sus enzimas ablandan las proteínas de la leche de una forma especial, logrando que el queso se «atorte», es decir, que se licúe por dentro, y ganando ese característico toque amargo.

Después llega el moldeado y prensado manual, la cuajada se corta suavemente en granos pequeños y se introduce a mano en moldes cilíndricos, donde se prensa de forma ligera para eliminar el suero sin perder la humedad interna. A continuación se realiza el salado artesanal, frotando sal seca directamente sobre la corteza de cada pieza.

El último paso, y el más largo, es la maduración de 60 días. Las piezas reposan sobre tablas de madera de pino en cámaras con temperatura y humedad controladas, y los maestros queseros les dan la vuelta a mano todos los días para que la crema interior se reparta de manera uniforme y la fina corteza no se rompa.

Cómo abrir este queso para disfrutarlo al máximo

Para disfrutar correctamente del Cremositos del Zújar sin que se desparrame, primero hay que atemperarlo, se recomienda sacarlo del refrigerador entre 4 y 5 horas antes de consumirlo, hasta que alcance una temperatura ambiente de unos 20 °C, momento en el que el interior queda completamente licuado.

Después se hace un corte circular superior con un cuchillo afilado de punta fina, clavándolo horizontalmente a un centímetro del borde exterior y girando el queso para cortar la corteza en forma de círculo, simulando una tapa. Esa tapa se levanta con cuidado ayudándose de la punta del cuchillo, y conviene no tirarla, ya que sirve para cubrir el queso de nuevo si no se termina en el momento.

Por último, se remueve la crema interior con un cuchillo de punta redonda o una cuchara, y se unta directamente sobre panes tostados o picos. Marida especialmente bien con vinos blancos con crianza o tintos jóvenes.