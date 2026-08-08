Sabe mejor que en un restaurante: solo necesitas atún enlatado, patatas y un horno

Solo necesitas un poco de atún enlatado, patatas y un poco de horno para crear un complemento o un principal digno de un restaurante. La sencillez de algunos platos que tenemos en nuestro poder puede ser el motivo por el que nos sumergiremos de lleno en una combinación básica de sabores. Podremos empezar a descubrir un extra de buenas sensaciones que empieza alrededor de una buena mesa. Una receta sencilla y rápida puede ser lo que necesitamos en estos días.

Vamos a conseguir hacer realidad un cambio de tendencia que, sin duda alguna acabaremos teniendo en nuestro poder. De tal manera que tocará empezar a ver llegar un cambio de ciclo en una cocina en la que cada pequeño gesto suma. En estos días en los que tocará saber qué es lo que nos estará esperando, con una suma de la cesta de la compra que se complica por momentos y que puede acabar siendo el que nos dará un buen básico en nuestras manos. Una receta sencilla, rápida y de lo más equilibrada, con un ingrediente de bajo coste y otro que seguro que tenemos en la despensa.

Mejor que en un restaurante sabe esta receta

Nos puede apetecer más o menos ir a un restaurante a comer algo, la realidad es que queremos empezar a descubrir la esencia de una combinación de ingredientes que acabarán marcando la diferencia. Lo que queremos es disfrutar sea donde sea de una buena comida.

En estos días lo que queremos es aprovechar cada ingrediente que tenemos en casa, para intentar ahorrar un poco o hacer en estos días en los que cada detalle será esencial. Una buena comida en casa, en el camping o a pie de playa con una buena copa de vino fresquito es un pequeño placer que no nos costará nada de nada.

Hay una receta que podremos empezar a descubrir y que, sin duda alguna, nos ayudará a ver llegar un cambio en nuestra forma de cocinar. Vamos a crear un plato a base de patatas y atún que puede parecer como recién salido de un restaurante.

Es hora de empezar a pensar en esos cambios que tenemos por delante y que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante. Esta receta hará pensar a tus invitados o a ti mismo que estás en un buen restaurante, es casera y queda de vicio.

Solo necesitas atún enlatado, patatas y un horno

Atún enlatado, patatas y horno es todo lo que necesitas para conseguir un plato de esos que impresionan y que pueden convertirse en el mejor aliado de una combinación de platos de los que impresionan. Este atún que acaba siendo un pescado perfecto para disfrutar.

Ingredientes

Para el gratinado necesitas:

800 g de patatas

2 latas de atún en su propio jugo, escurrido

250 ml de nata montada

100 g de queso rallado, por ejemplo, Emmental, Comté o Gruyère

1 cebolla amarilla

2 huevos

1 cucharadita de mostaza suave

Sal

Pimienta recién molida

1 pizca de nuez moscada

Un poco de aceite de oliva

Elaboración: