El fuego asola Castellón: 3 incendios activos, 1.000 confinados, masías evacuadas y la UME movilizada

Más de 1.000 vecinos, la población de Sierra de Engarcerán, en Castellón, han quedado confinados en sus viviendas desde anoche a consecuencia de un incendio forestal declarado a última hora de este jueves. Además, varias masías han sido desalojadas de modo preventivo. La voracidad del incendio ha provocado la movilización de la Unidad Militar de Emergencias (UME). El incendio forestal de Sierra de Engarcerán no es el único activo actualmente en Castellón. Bomberos de la Diputación luchan contra el fuego en otros dos escenarios: Tirig y Culla, ambos en la comarca del Alto Maestrazgo, también en Castellón.

En el vídeo que ilustra esta información, se puede ver a los bomberos de la Diputación de Castellón luchando incansablemente contra el fuego esta pasada madrugada. En cifras absolutas, la Diputación de Castellón ha movilizado a tres unidades de refuerzo de incendios forestales (URAF) y ocho dotaciones de bomberos del consorcio provincial. Además, se han movilizado 20 unidades de bomberos forestales, la UME, seis unidades de mando y coordinación de bomberos de la Diputación de Castellón, una unidad de mando y jefatura, un técnico forestal, un camión nodriza articulado y un dispositivo completo de puesto de mando avanzado (PMA)

Estos incendios forestales se han producido apenas unas horas después de que se diera por controlado otro gravísimo fuego forestal en Castellón, el de Vall de Uxó, que afectó a más de 9.500 hectáreas y en el que trabajaron más de 1.200 efectivos en las tareas de extinción.

El fuego se había declarado a última hora de la tarde del viernes en Valldalva, lo que motivó la intervención inicial de una dotación de los bomberos del Consorcio de Castellón y otras tres de bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Apenas una hora después, poco antes de las 22:00 horas, el fuego pasaba a resituarse en la Sierra de Engarcerán, en la comarca de la Plana. Se trata de un municipio que tiene un mirador natural desde el que se ven la montaña y el mar.

A esa misma hora, Emergencias de la Generalitat Valenciana clasificaba el incendio en situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF), desalojaba masías y confinaba en sus viviendas a los habitantes del municipio de Sierra de Engarcerán, ante el peligro que podía generar la inhalación de humo.

Pero el fuego se propagaba. Y, pasadas las 10 de la noche, Emergencias decidió declarar la situación 2 del PEIF, que implica que la evolución del fuego puede afectar gravemente a personas, animales y bienes y exige de manera inmediata medidas de protección y socorro. Además, a esa hora se movilizó a la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como tres unidades y cuatro autobombas más de bomberos forestales.