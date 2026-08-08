Todas las parejas de Can Yaman: desde Bestemsu Özdemir a Sara Bluma

Indiscutiblemente, el nombre del actor turco que más ha sonado durante los últimos meses ha sido el de Can Yaman. El popular artista se encuentra en nuestro país, concretamente en Madrid, porque se ha embarcado en su primer proyecto en español. Un nuevo reto profesional para él que enfrenta con mucha ilusión, pues ha aprendido nuestro idioma con el único objetivo de realizar su labor como es debido. Largas horas de aprendizaje con las que pretende hacer de El Laberinto de las mariposas uno de sus trabajos más exitosos. Una carrera profesional que no para de crecer y donde sus fans se han convertido en su máximo apoyo.

Sin embargo, detrás de una vida de fama y éxito, se encuentra un hombre que también tiene su corazón. El galán turco enamora a todo aquel que lo conoce. Pero, solamente unas afortunadas han tenido la oportunidad de conocerle a nivel personal. Y es que, aunque él intenta mantener su vida privada alejada del foco mediático, ha presentado en algunas ocasiones a sus parejas oficiales. ¿Las conoces? Realizamos un repaso por el lado sentimental de Can Yaman.

Bestemsu Özdemir

La primera novia confirmada, tras haberse adentrado en la vida pública, fue la actriz Bestemsu Özdemir. Según informan varios medios de comunicación, mantuvo una relación sentimental con ella entre el 2016 y el 2017. Durante los meses que estuvieron juntos, lo intentaron llevar lo más privado posible. Pero, ella sí confirmó la ruptura.

Demet Özdemir

El actor turco y ella fueron los protagonistas de la novela Pájaro soñador. El éxito que lograron fue completamente arrollador, pues la química entre ambos no dejaba indiferente a nadie. De esta manera, se empezó a rumorear que ambos podrían tener algo más que un trato profesional. Nunca llegaron a confirmar nada, pero sí fueron captados en actitud cariñosa en el 2019 por varios paparazzis.

Cabe señalar que no es la primera vez que se rumorea un romance del turco. En el 2015 fue vinculado con Acelya Topaloglu, una compañera de ficción. Luego, en el 2017, ocurrió lo mismo con Elif Tutarkaban, popular diseñadora de Turquía.

Diletta Leotta

A pesar de que estuvo un periodo de tiempo siendo vinculado con varias mujeres, Can Yaman nunca confirmaba nada, pero no fue hasta conocer a Diletta Leotta que todo cambió. Tras mudarse a Italia para comenzar una nueva vida en el país, el actor conoció a la periodista italiana. Un romance que comenzó a fraguarse a finales del 2020 y que duró hasta el verano del 2021.

El artista estaba completamente enamorado de la comunicadora. De hecho, a pesar de que llevaban poco tiempo juntos, le propuso matrimonio. Pero, terminaron cortando la relación. Nunca se confirmó el motivo real, pero muchos rumores han señalado que, supuestamente, habría habido una infidelidad por parte de ella.

Tras ello, volvieron los rumores y Can Yaman fue relacionado con otras mujeres. Maria Giovanna Adamo fue una modelo con la que fue vinculado a finales de 2021. Luego, un año después, sucedió lo propio con su compañera de Violeta como el mar, Francesca Chillemi. Nunca se confirmó nada.

Sara Bluma

Sin embargo, parece que Can Yaman ha encontrado el amor. Actualmente, y desde hace dos años, el actor mantiene un romance con Sara Bluma. Ambos son muy discretos con su noviazgo, pero el actor no duda en presumir a su chica cada vez que puede. Ella es una DJ de origen argelino.