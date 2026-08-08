Un informe policial de Estados Unidos desvela que intentaron matar a Messi en el Mundial

La vida de Lionel Messi estuvo en peligro durante el Mundial. Por desgracia, en este tipo de eventos masivos es habitual que aparezcan amenazas a las estrellas principales. Un informe policial revela que el argentino fue el que más advertencias recibió, entre ellas un atentado suicida que tenía el objetivo de acabar con su vida.

El FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC) trabajaron para velar por la seguridad de todos los asistentes de la Copa del Mundo. En el caso del ex del Barcelona, un hombre llamó al aeropuerto de Dallas antes del Argentina-Jordania de la fase de grupos. En la conversación, dejó claro que entraría en el estadio con dos personas más y portando un rifle AR-15 y bombas caseras.

La amenaza citaba expresamente el asesinato del jugador del Inter de Miami. Este hecho no estuvo aislado, mediante una publicación en redes sociales, el futbolista recibió otra advertencia de muerte: «Voy a entrar en el Atlanta Stadium y voy a volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo». Además, la policía recibió una llamada que informaba de la existencia de tres bombas ubicadas en las papeleras del estadio.

Los perros detectores de explosivos no encontraron nada, por lo que todo quedó en una falsa alarma. Sin embargo, la posibilidad de sufrir un atentado en este tipo de eventos siempre está presente y las medidas de prevención son fundamentales. Durante la final, se preparó un palco de máxima seguridad para las autoridades, entre las que se encontraban Donald Trump, Felipe VI y Pedro Sánchez.

Cristiano Ronaldo también estuvo amenazado

El portugués fue otra de las caras más reconocibles en la Copa del Mundo. El informe policial revela que la FIFA denunció al FBI la presencia de un hombre que consideraban sospechoso, ya que había mostrado mucho interés en conocer detalles sobre el alojamiento del jugador. La policía de Houston logró interceptarlo y detenerlo en el mismo hotel donde se encontraba el luso.