Así es el palco de la final del Mundial: cristales blindados con Trump, los Reyes y Pedro Sánchez

El equipo de seguridad de Donald Trump se ha encargado de cuidar cada mínimo detalle. El presidente también está rodeado de personalidades importantes como el Rey de España y Pedro Sánchez. Para evitar cualquier tipo de atentado o accidente, les han ubicado en un palco de honor de máxima seguridad, en los que se han instalado unos cristales blindados y estructuras de protección balística.

El partido se encuentra en el largo descanso y hasta el momento no ha habido ningún problema. El estadio tiene la certificación Safety Act del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Además, cuenta con un sistema de aislamiento que permite aislar el ruido considerablemente.

Los Reyes están separados de sus hijas

España y Argentina están disputando el partido más importante del año y nadie ha querido perdérselo. Felipe VI manifestó su deseo de que La Roja consiga su segunda estrella. Los Reyes podrán ver el encuentro seguros, pero lo tendrán que hacer separados de sus hijas, que están ubicadas en otro palco.