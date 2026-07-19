A Trump se le ve el plumero: «Es difícil apostar contra Messi»

Donald Trump va con Argentina. El presidente estadounidense llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final del Mundial entre Argentina y España, y desató la polémica después de admitir que quiere que sea la albiceleste la que levante la Copa del Mundo por su amor por Leo Messi y su amistad con Javier Milei.

«El presidente de Argentina es buen amigo mío; ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi. No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande», comentó Trump. El presidente ocupó un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.