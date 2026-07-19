A Trump se le ve el plumero: «Es difícil apostar contra Messi»
Trump habló durante la final del Mundial y admitió que quiere que Argentina gane el Mundial
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Donald Trump va con Argentina. El presidente estadounidense llegó al estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde se disputa la final del Mundial entre Argentina y España, y desató la polémica después de admitir que quiere que sea la albiceleste la que levante la Copa del Mundo por su amor por Leo Messi y su amistad con Javier Milei.
«El presidente de Argentina es buen amigo mío; ha hecho un gran trabajo. Pero lo que puedo decir es que es difícil apostar contra Messi. No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande», comentó Trump. El presidente ocupó un lugar central en la tribuna de autoridades junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el rey de España, Felipe VI, y los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y de Canadá, Mark Carney.
Las declaraciones se produjeron minutos antes de que el helicóptero presidencial aterrizara junto al estadio, mientras miles de aficionados ingresaban al recinto bajo un amplio operativo de seguridad reforzado para la presencia de varios jefes de Estado y autoridades internacionales. Trump asistió al partido acompañado por la primera dama, Melania Trump, y ocupó un lugar en el palco principal junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estuvo Pedro Sánchez y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.
La última vez que Trump y Sánchez coincidieron en un evento fue en la cumbre de la OTAN de Ankara de comienzos de julio. Trump se ha mostrado muy crítico con el gobierno de Sánchez por lo que a su juicio es poco compromiso presupuestario en Defensa con la Alianza Atlántica y por la negativa de España a apoyar la guerra de Washington contra Irán.
Trumo dejó también una imagen inédita durante la primera parte cuando Ronaldo Nazáreo le enseñó de primera mano la Copa del Mundo. Un partido en el que Donald Trump acaparó muchos focos. Hay que tener en cuenta que Leo Messi juega en el Inter de Miami, equipo que juega en la liga estadounidense de fútbol. Un apoyo que ha cabreado a España ante un partido en el que debería ser neutral.
Periodista: “¿Argentina o España?”
Trump: “Sabía que me lo ibas a preguntar. ¡Lo pensé mucho! No voy a tomar partido, pero creo que es difícil apostar en contra de Messi.” pic.twitter.com/LVr0VlgyTo
— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 19, 2026