Caos antes del España – Argentina: la llegada de Trump provoca colas interminables para entrar al estadio
El presidente de Estados Unidos acude este domingo por primera vez a un partido del torneo en su país
Esto generó un colapso en los accesos del MetLife Stadium de Nueva York
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La llegada de Donald Trump a la final del Mundial 2026 entre España y Argentina ha generado el caos antes del partido de fútbol más importante cada cuatro años. El presidente de Estados Unidos acude este domingo por primera vez a un partido del torneo en su país y eso ha provocado unas colas interminables alrededor del MetLife Stadium.
Tanto aficionados como periodistas, horas antes del comienzo del choque (15:00 local), están teniendo que esperar más de dos horas para conseguir avanzar y entrar al estadio de la final. Los accesos siguen colapsados a la espera de que Trump tome posición en el palco para presidir la final del Mundial entre España y Argentina.
La extrema vigilancia en los aeropuertos también ha acrecentado el caos que está afectando tanto a los aficionados ubicados alrededor de las distintas puertas del estadio como a los VIP. España fue precavida y el autobús que traslada a los jugadores y el cuerpo técnico de Luis de la Fuente salió de su hotel de concentración alrededor de las 19:00 horas. El trayecto hasta el estadio es de unos 30 minutos.
La selección española salió de su hotel en Nueva York después de que De la Fuente diese a conocer el once de la final, que es el siguiente: Unai Simón en portería; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa; Rodri Hernández, Fabián Ruiz y Dani Olmo en el centro del campo; Álex Baena, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal en la delantera.