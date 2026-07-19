¿Está Donald Trump en la final del Mundial 2026?

Donald Trump es una de las principales figuras internacionales. El presidente de los Estados Unidos ejerce como anfitrión en la final del Mundial 2026, ya que este país es la principal sede del torneo y el partido entre España y Argentina se juega en Nueva York, concretamente en el MetLife Stadium, que oficialmente está en el estado de Nueva Jersey. Donald Trump sí está en el palco presidencial en esta final del Mundial 2026.

Será la primera vez que Trump esté en un partido del torneo, que es el más importante. Además, él será el encargado de entregar el trofeo del Mundial, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Esto no es nada nuevo: es habitual que el máximo mandatario del país anfitrión esté en la entrega de trofeos.

Así, Donald Trump sí está presente en la final del Mundial que España y Argentina disputan en Nueva York este domingo. Ambas selecciones buscan la mayor gloria, la de proclamarse campeonas del mundo. Para España sería la segunda vez, para Argentina la cuarta.

El presidente de los Estados Unidos, amigo de Gianni Infantino, ha estado pendiente del torneo. Incluso intercedió para que la FIFA le quitara una cartulina roja a la estrella de la selección estadounidense, Balogun. Además, bromeó el pasado viernes al decir que «Estados Unidos debería organizar otra Copa del Mundo, pero sin México ni Canadá».

Por su parte, Infantino, que durante todo el Mundial ha estado en brazos con Trump, le dijo al presidente estadounidense que «esta Copa del Mundo no habría sido un éxito tan increíble sin usted. Es el mayor evento social y cultural humano que la humanidad haya presenciado jamás». Así, Donald Trump, acompañado de Infantino, está en el palco de autoridades de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Donald Trump ejerce de anfitrión en el palco de autoridades del MetLife Stadium de Nueva York. Por parte de España, estará toda la Familia Real: el Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también se sumó a última hora. A nivel futbolístico, además de grandes leyendas españolas, la principal autoridad será Rafael Louzán, presidente de la Federación.