Secuestran a su perrita durante 48 horas en Palma y después le exigen un rescate de 950 euros para devolvérsela

Dos días de angustia, una llamada amenazante y una exigencia de rescate de 950 euros para recuperar a una mascota que había sido robada. Una mujer de Palma vivió una auténtica pesadilla después de que su perrita desapareciera durante un paseo y, dos días más tarde, recibiera una llamada de un hombre que aseguraba tener al animal en su poder.

La propietaria había denunciado la sustracción de su perrita y comenzó una búsqueda desesperada para intentar localizarla. Ante la falta de noticias, decidió recurrir a las redes sociales y publicó varios anuncios con la esperanza de que alguien pudiera reconocer al animal y ayudarla a encontrarlo.

La respuesta no tardó en llegar. Dos días después de la desaparición, un hombre contactó con ella y aseguró que tenía a la perrita. Sin embargo, lejos de tratarse de una simple llamada para comunicarle que el animal había aparecido, el interlocutor le puso una condición: si quería recuperarla, tenía que pagar dinero.

La situación se volvió todavía más angustiosa cuando el hombre llegó a amenazar a la mujer con que no volvería a ver a su mascota si no entregaba la cantidad solicitada. Los hechos adquirieron así los inquietantes tintes de un supuesto secuestro de una mascota con exigencia de rescate, aunque la investigación policial se centra en un presunto delito de extorsión.

La cantidad exigida ascendía a 950 euros más una propina. El hombre argumentó que ese dinero correspondía a lo que supuestamente se había gastado para recuperar a la perrita. La propietaria, preocupada por lo que pudiera ocurrirle al animal y temiendo que las amenazas pudieran hacerse realidad, decidió acceder al encuentro. El objetivo era claro: recuperar a su perrita y conseguir que regresara a casa sana y salva.

La mujer acordó reunirse con el hombre en las proximidades de una sucursal bancaria, debido al elevado importe que le estaban reclamando. Pero mientras ella se preparaba para recuperar a su mascota, la Policía Nacional ya conocía lo que estaba ocurriendo. La historia dio entonces un giro inesperado.

En el lugar acordado aparecieron dos mujeres acompañadas de la perrita. La propietaria apenas necesitó unos segundos para reconocerla. Después de dos días de angustia y preocupación, su mascota estaba finalmente delante de ella. Sin embargo, el encuentro no terminó como esperaban los presuntos responsables.

Los agentes de la Policía Nacional intervinieron en ese momento y procedieron a interceptar a las dos mujeres. La actuación policial permitió recuperar al animal antes de que la propietaria tuviera que entregar los 950 euros exigidos. La perrita fue recuperada y entregada inmediatamente a su legítima propietaria, poniendo fin a dos días de incertidumbre desde que había sido sustraída durante el paseo.

Las dos mujeres fueron detenidas como presuntas autoras de los hechos y de un delito de extorsión. Pero la investigación todavía no había terminado. Los agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro continuaron con las pesquisas para averiguar quién se encontraba detrás de la llamada realizada a la víctima y de las exigencias económicas.

Los investigadores consiguieron identificar al hombre que había contactado con la propietaria y que presuntamente le había exigido dinero a cambio de devolverle a su mascota. Finalmente, el hombre también fue detenido, elevando a tres el número de personas arrestadas por estos hechos: dos mujeres y un hombre.

El caso deja una historia difícil de olvidar. Una mujer perdió a su perrita durante un paseo y, cuando todavía intentaba localizarla, recibió una llamada que transformó la esperanza de recuperarla en una auténtica pesadilla. Le exigieron 950 euros para recuperar a su propia mascota y, según su denuncia, recibió amenazas relacionadas con el futuro del animal.

Sin embargo, el supuesto rescate acabó frustrado por la intervención policial. La propietaria recuperó a su perrita sin tener que pagar el dinero exigido, mientras que los agentes lograron detener a las tres personas presuntamente relacionadas con la extorsión.

La investigación policial permitió así poner punto final a una historia que comenzó con la sustracción de una perrita en Palma y que terminó con un encuentro vigilado por los agentes, tres detenidos y el animal de nuevo junto a su dueña.

Un caso con todos los ingredientes de una historia de suspense: una mascota desaparecida, una llamada amenazante, 950 euros exigidos como supuesto rescate y una intervención policial en el momento decisivo. Y, sobre todo, un final feliz para la verdadera protagonista: la perrita, que finalmente pudo volver a casa con su propietaria.