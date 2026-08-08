¡Bombazo en el Barcelona! Araujo se irá al Liverpool

El Barcelona está muy cerca de cerrar la salida de Ronald Araujo en un momento clave del mercado de fichajes. El defensor jugará en el Liverpool en calidad de cedido durante una temporada. Esta operación tiene un beneficio económico notable para los blaugranas, ya que los Reds asumirán el 100% del salario del jugador. Además, tendrán una opción de compra no obligatoria.

La situación del uruguayo en el club no terminaba de mejorar, aunque había sido importante en algunos partidos ajustados donde llegó a marcar goles como delantero improvisado. Según las últimas informaciones de Fabrizio Romano, el acuerdo verbal entre ambos equipos está cerrado y ya ha sido aprobado por Deco.

Araujo se despedirá de sus compañeros antes de que viajen a Udine. El Barcelona jugará un triangular de pretemporada frente al Udinese y el Nottingham Forest. El jugador tiene contrato hasta 2031, por lo que podría regresar al equipo con protagonismo si recupera su mejor versión en la Premier League.

El central todavía tiene un gran potencial a sus 27 años. Su 1’91 metros de altura y su velocidad le permitirán adaptarse mejor al fútbol inglés. Sin embargo, tendrá que tener cuidado con la gestión de las emociones en los partidos claves, algo que le ha pasado factura varias veces en su carrera, especialmente en la UEFA Champions League.

¿El Barcelona buscará a otro defensa?

Los blaugranas tendrán que lidiar con una salida importante en su zaga, aunque la plantilla parece estar bastante completa en esa demarcación. Pau Cubarsí se presenta como titular indiscutible tras ganar el Mundial con España. Eric García, Andreas Christensen y Jules Koundé son el resto de opciones, aunque el francés suele jugar de lateral.

Aymeric Laporte es una de las opciones más atractivas en el mercado de fichajes. Sin embargo, el Barcelona está centrando todos sus esfuerzos en firmar a Rodri, por el que tendrán que pagar más dinero de lo que tenían previsto en un primer momento. El club tendrá que tomar decisiones al respecto, pero tendrá algo más de espacio salarial tras la salida de Araujo.