Ferran Torres y Enzo Fernández coinciden en su capricho más exclusivo: un reloj de más de 50.000 €

Es bien sabido que son muchos los futbolistas que apuestan por las piezas de lujo e invierten de manera inteligente. Desde los Rolex de Roger Federer o Carlos Alcaraz hasta las extravagancias de Jacob & Co. que poseen Vinicius Jr. o Cristiano Ronaldo, está claro que cada uno tiene sus gustos. Eso sí, aunque sean perfiles distintos, muchas veces coinciden en los modelos. Eso es lo que ha pasado entre Ferran Torres y Enzo Fernández, dos futbolistas de estilos muy diferentes que comparten una misma pasión por la alta relojería.

Ambos perfiles son muy diferentes. En cuanto a los estilismos en general, cada uno ha construido una imagen propia y distan mucho el uno del otro. Pero cuando hablamos de relojería, parece que sus gustos terminan encontrando un punto en común. Los dos han apostado por el Audemars Piguet Royal Oak Ice Blue, una de las piezas más reconocibles de la firma suiza y uno de esos relojes que convierten la muñeca en protagonista.

Ferran Torres y Enzo Fernández, dos perfiles y un mismo reloj

En este caso, fútbol y relojería vuelven a cruzar sus caminos. Ferran Torres se ha convertido en uno de los grandes nombres de la Selección Española y en una de las figuras que más ha crecido dentro y fuera del terreno de juego. Su popularidad ha traspasado las fronteras del fútbol y sus apariciones públicas, entrevistas y compromisos profesionales han terminado de consolidar esa imagen de estrella internacional.

Enzo Fernández, por su parte, tampoco esconde su afición por la relojería de alta gama. El centrocampista argentino ha incorporado diferentes piezas de lujo a su colección y, al igual que ocurre con Torres, los relojes forman parte de esa imagen que acompaña a los grandes futbolistas cuando abandonan el terreno de juego.

Pero hay una elección que los une especialmente: el Royal Oak Ice Blue de Audemars Piguet. Una pieza que representa a la perfección ese punto intermedio entre la estética deportiva y el lujo más exclusivo.

Un reloj que no pasa desapercibido

El modelo que comparten no es uno de esos clásicos que buscan pasar completamente inadvertidos. El Royal Oak es uno de los grandes iconos de Audemars Piguet y su característica caja octogonal, acompañada del brazalete integrado y la esfera con motivo Tapisserie, lo ha convertido en una pieza inmediatamente reconocible.

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En el caso del Ice Blue, el tono azul hielo aporta todavía más personalidad a una silueta que lleva décadas siendo uno de los grandes referentes de la alta relojería deportiva. Su esfera adquiere diferentes matices dependiendo de cómo incide la luz, pasando de un azul muy claro a tonalidades más intensas.

Y aquí está precisamente parte de su atractivo. No es un reloj que necesite un gran logotipo para demostrar lo que vale. Su diseño es suficiente para que cualquier amante de la relojería sepa qué pieza tiene delante.

Más de 50.000 euros en la muñeca

La exclusividad también se refleja en su precio. Dependiendo de la referencia concreta, el Audemars Piguet Royal Oak Ice Blue puede superar los 50.000 euros en el mercado secundario.

Una unidad de 37 milímetros con esfera Ice Blue puede alcanzar alrededor de 65.800 dólares, unos 56.000 euros al cambio, aunque la cotización varía en función de la referencia, el estado de conservación y la disponibilidad de cada pieza.

Una cantidad que convierte al reloj en mucho más que un simple complemento. Para Ferran Torres y Enzo Fernández, el Royal Oak Ice Blue es también una declaración de intenciones: dos futbolistas de estilos diferentes que coinciden en una de las piezas más deseadas de la alta relojería.