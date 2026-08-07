Las redes elogian al Barcelona por no ir a Marruecos a jugar un amistoso: «Patriotas»

El Barcelona ha cancelado el amistoso que tenía el próximo 15 de agosto en Tánger por la invasión de Ceuta. El conjunto culé se ha negado a disputar ese encuentro por los graves hechos ocurridos en la ciudad española. Eso le ha llevado al club azulgrana a tener elogios por parte de aficionados de todos los equipos, que celebran que el Barça no participe en ninguna actividad en Marruecos tras la invasión de Ceuta.

Con mensajes de «patriotas», «viva el Barcelona» y alabanzas a Joan Laporta por tomar esta decisión, las redes sociales se han llenado de textos en favor del Barça por una decisión que era difícil tomar, pero que ha sido valiente por todo lo ocurrido en Ceuta.

«El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto. Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido», informó el club catalán en un comunicado oficial. Ese «contexto de incertidumbre actual» es, en la práctica, la invasión de Ceuta por parte de miles de marroquíes con la ayuda fundamental del régimen de Mohamed VI.

«La patriotada del Barcelona desde el procés es de locos», escribe otro usuario, mientras que otros recuerdan que Joan Laporta estuvo animando a España durante el Mundial a partir de semifinales. El presidente del Barça sacó toda su pasión por la Selección española y las redes ahora le ven de otra manera.

El Barcelona no jugará en Marruecos

El pasado 31 de agosto se iba a anunciar este amistoso en Marruecos por parte del Barcelona, pero dicho anuncio se paró por la invasión en Ceuta. Todo estaba acordado para disputar este partido. Pero una semana después, la situación no es idílica entre España y el país africano, por lo que la decisión ha pegado un giro radical hasta el punto de suspender este encuentro que, al fin y al cabo, es un duelo amistoso.

Por lo tanto, después de su stage en Inglaterra, el Barcelona disputará como próxima prueba un triangular en Udine (Italia) este sábado 8 de agosto contra Udinese y Nottingham Forest. El equipo blaugrana prepara ahora otro amistoso el 16 de agosto en Basilea para suplir al cancelado en suelo marroquí.